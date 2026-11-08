Как не набрать лишний вес зимой из-за малоподвижности: простые советы специалистов

Как больше двигаться зимой: 9 простых способов оставаться активным в холодную погоду / © Reuters

Реклама

Когда рано темнеет, холод пронзительный, а дороги скользкие от гололеда, легко отказаться от привычной прогулки. Однако с помощью нескольких простых идей вы можете сделать много физических упражнений в свой день даже в холодные месяцы.

Об этом говорится в материале венгерского издания Egészség Kalauz.

Реклама

Осень и зима могут кардинально изменить ваши привычки в отношении физических упражнений. То, что может казаться очевидным летом — например, долгая прогулка после работы — может быть не столь привлекательным в ноябре или январе. В то время как вы закончите свою ежедневную рутину, на улице может стемнеть, дуть холодный ветер, или просто казаться опасным ходить по скользким тротуарам.

Реклама

Но это не значит, что регулярные физические упражнения должны быть прекращены. По словам доктора Аарона Баггиша, профессора медицины Лозанского университета, вы можете найти время для содержательной прогулки дома, проявив немного креативности. В других случаях достаточно воспользоваться местами и повседневными ситуациями, которые вас окружают.

Квартира также может быть пешеходной дорожкой

Самое простое решение часто находится прямо под рукой: ваш собственный дом. Вам не нужна беговая дорожка или отдельная комната для ходьбы двадцать-тридцать минут.

Доктор Беггиш предлагает найти самый длинный и доступный участок вашего дома или квартиры. Это может быть длинный коридор или ряд соединенных между собой комнат. Затем установите временной предел или количество шагов и просто начните ходить.

Конечно, ходьба по одному и тому же маршруту снова и снова может со временем надоесть. В таких случаях может быть полезно послушать музыку, включить шоу или поговорить с кем-то по телефону. Таким образом, прогулка может восприниматься как естественная часть дня, а не как отдельная задача.

Реклама

Если есть лестница, воспользуйтесь ею

В многоэтажном доме лестница — отличное место для физических упражнений. По словам Кэтрин Хейган Варго, физиотерапевта из Медицинского центра Университета Питтсбурга, подъем по лестнице может быть отличным способом физических упражнений.

Однако цель здесь не в том, чтобы доводить себя до истощения с первого раза. Если даже одно вверх-вниз требует много усилий сначала, это может быть достаточной отправной точкой. Когда станет легче, вы можете сделать два, а затем три раунда.

Главное — делать все постепенно. Движение может быть сложным, но не нужно перенапрягаться только для того, чтобы «считать это упражнением». Всегда начинайте с того, что вы можете комфортно делать сейчас и постепенно увеличивайте нагрузку.

Садоводство также можно считать физическими упражнениями

Сгребание опавших листьев или расчистка снега зимой может не быть на первом месте в списке любимых осенне-зимних занятий, но это все равно может быть серьезной физической активностью.

Реклама

Эти тренировки задействуют одновременно мышцы пресса, рук и ног. Это означает, что вы двигаете свое тело, выполняя необходимую работу на открытом воздухе.

Однако следует осторожничать во время уборки снега. Это может создавать значительную нагрузку на организм и связанную с сердечными приступами. Те, кто регулярно занимается спортом могут легко справиться с такой нагрузкой, но тем, кто не привык к физической работе, не стоит пытаться убрать весь участок за один раз. Следует разбить задачу на меньшие части и выполнять ее несколькими частями в течение дня. Если вы не уверены, желательно проконсультироваться с лечащим врачом.

Торговый центр может быть местом для прогулок зимой.

Не каждая квартира подходит для длительных прогулок. В таких случаях следует поискать большие крытые общественные просторы.

Доктор Баггиш говорит, что торговые центры особенно практичны в этом плане, однако многие забывают о них. Они предлагают длинные крытые коридоры, по которым можно ходить независимо от погоды.

Раннее начало также может быть выгодно, поскольку обычно меньше людей. А если вы пришли исключительно для физических упражнений, вы даже можете оставить кошелек дома, поэтому меньше шансов, что прогулка окончится покупками. В крупных торговых центрах вы можете преодолеть большую дистанцию и даже включить подъем по лестнице к своим тренировкам.

Более крупный продуктовый магазин может предложить подобную возможность. В более спокойное время лишь несколько кругов между очередями могут увеличить вашу ежедневную активность.

А тележка для покупок может быть особенно практичной для тех, кто испытывает проблемы с равновесием или мобильностью. Толкание тележки может обеспечить более стабильную поддержку, позволяя вам ходить до двадцати минут в безопасной, закрытой среде.

Танцуйте несколько минут

Не каждое движение должно выглядеть как классическая тренировка. Если вам не хочется ходить по квартире, включите любимую музыку и потанцуйте.

Варго говорит, что импровизированная танцевальная вечеринка дома может как заставить вас двигаться, так и помочь снять напряжение. Это даже не обязательно должно быть определенное время. Несколько минут движения может быть достаточно, например, пока закипает вода или готовится обед.

Танцы также могут быть хорошей альтернативой для тех, кому трудно придерживаться традиционных форм физических упражнений. Танцы умеренной интенсивности также связаны с исследованиями, показывающими, что они могут быть полезны для сердечно-сосудистого здоровья. Они также могут оказывать положительное воздействие на настроение.

Не ждите, пока вы «вспомните», чтобы встать

Особенно важно сознательно создавать простор для движения в холодные месяцы. Когда у вас нет природного желания прогуляться на свежем воздухе в хорошую погоду, легче часами засиживаться на одном месте.

Таймер или простое напоминание в телефоне могут помочь, но вы также можете привязать свои перерывы для движения к регулярным этапам вашего дня. Например, вы можете вставать после каждой встречи или по окончании проверки электронной почты.

Вам не обязательно идти пешком во время короткого перерыва. Это могут быть несколько приседаний, прыжки со скакалкой или любая краткая активность, которая заставит вас двигаться. Физические упражнения могут быть полезны не только для физического здоровья: они также могут помочь вам чувствовать себя бодрее и бодрее.

Зимние прогулки также не исключаются из списка

Холодная погода сама по себе не означает, что нужно отказываться от прогулок на открытом воздухе. Доктор Беггиш говорит, что прогулки на холодном воздухе, если правильно одеться, сами по себе не вредны.

Состояние почвы гораздо важнее. Риск скольжения может значительно возрасти на снегу и льду, поэтому следует выбирать обувь с хорошим сцеплением и начинать прогулку при светлой погоде, когда это возможно.

Те, кто подвержен потере равновесия или имеет повышенный риск падения, также могут использовать тростники для ходьбы или трекинговые палки. Палки также задействуют мышцы верхней части тела. На этом базируется скандинавская ходьба, где ходьба дополняется использованием специальных палок.

Вам нужно выполнять ежедневные упражнения сразу?

Вам не нужно думать об одной длинной тренировке. Текущие рекомендации показывают, что физическую активность можно разбить на несколько сеансов в течение недели, то есть короткая утренняя прогулка, несколько минут подъема по лестнице в течение дня и вечерняя пробежка могут способствовать вашей еженедельной физической активности. ВОЗ рекомендует взрослым выполнять по меньшей мере 150–300 минут аэробной активности умеренной интенсивности в неделю, но это не обязательно должно быть все сразу.

Это особенно хорошая новость для тех, кому трудно выделить полчаса или час за раз. Вместо того чтобы отказываться от физических упражнений из-за отсутствия времени на длительную тренировку, следует воспользоваться меньшими периодами отдыха в течение дня. Суть не в том, чтобы выполнять все движения одним непрерывным блоком, а в том, чтобы быть активным и проводить как можно меньше времени в полной недвижимости.

Считаются ли даже 5-10 минут физических упражнений?

Многие не занимаются спортом, потому что у них нет времени (желания, мотивации) и они считают, что несколько минут физических упражнений ничего не стоят. Однако это ошибка — короткие периоды физических упражнений тоже имеют смысл. Предыдущие рекомендации часто рассчитывали на блоки активности не менее 10 минут, но исходя из последних данных, более короткие, умеренные или более высокие интенсивные движения также могут учитываться в общей физической активности. Согласно рекомендациям США по физической активности, даже короткие действия, такие как подъем на несколько лестничных пролетов, учитываются.

Поэтому 5–10 минут не следует считать «слишком мало». Короткая быстрая прогулка, несколько минут танцев или подъем по лестнице могут быть особенно полезны, если вы обычно много сидите. Центры контроля и профилактики заболеваний США (CDC) специально отмечают, что физические упражнения можно разбить на короткие сегменты, а также 5–10-минутные сеансы могут оказаться ценными.

Главное не делать долгую тренировку каждый раз, а регулярно выполнять короткие упражнения в течение дня. И с течением времени, когда вы станете более физически подготовленными, вы можете постепенно увеличивать продолжительность или интенсивность.

Раньше мы писали, как поддержать иммунитет в сезон простуд.

Новости партнеров

Новости партнеров