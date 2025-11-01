Как не замерзнуть даже в самый сильный мороз: 4 простые хитрости от жителей города, где -30

Тепло / © Pixabay

Когда за окном минус и батареи едва теплые, стоит взять пример с канадцев — людей, которые ежегодно переживают настоящие арктические зимы и при этом чувствуют себя вполне комфортно. Они выработали свои простые, но действенные правила тепла, которые легко применить где угодно.

Об этом рассказала канадская блогерша Шира Пекер, пишет издание Medium.

Она поделилась собственными привычками, которые помогают пережить сильные морозы без стресса и переохлаждения.

Двойные брюки

Первое, о чем забывают в Канаде зимой, — это джинсы. Деним быстро промерзает, задерживает влагу и совсем не греет. Вместо этого канадцы надевают два слоя одежды: сначала термобелье или плотные лосины, а поверх — теплые спортивные или флисовые штаны. Такой «сэндвич из тепла» надежно защищает даже в пронизывающий ветер и мороз.

Электрическое одеяло

Еще один секрет тепла — одеяло с подогревом. В Канаде его используют не только в спальнях, но и во время отдыха на диване или за рабочим столом. Благодаря регулированию температуры электроодеяло поддерживает комфортное тепло всю ночь, не перегревая тело и не пересушивая воздух.

Грелки для рук

Небольшие грелки для рук — настоящий зимний must-have. Это маленькие пакетики с веществом, которое начинает греть после встряхивания. Они удерживают тепло до семи часов и часто спасают во время прогулок, поездок или даже полетов. Некоторые кладут их в перчатки, обувь или карманы куртки, чтобы оставаться в тепле весь день.

Термокружка или термос

Ни один канадец не выходит зимой без термокружки. Горячий чай, кофе или шоколад в ней остаются теплыми несколько часов, а двойные стенки из нержавеющей стали сохраняют температуру даже в минус двадцать. К тому же герметичная крышка не дает напитку пролиться в сумке или рюкзаке.

Такие привычки — не просто удобство, а образ жизни в холодном климате. Канадцы доказали: чтобы не замерзнуть, не нужно тратить много — достаточно разумно одеваться, заботиться о комфорте и иметь под рукой немного тепла в прямом смысле.

