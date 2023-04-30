Как обнаружить самовлюбленного извращенца с помощью языка тела: берегитесь этих людей

Узнайте основные признаки, на которые следует обратить внимание, и защитите себя от возможных манипуляций.

Распознать самолюбящегося извращенца по языку тела может быть сложно, но по нескольким ключевым признакам вы сможете рассмотреть нарцисса за километр.

Мимика

Когда речь идет о распознавании самовлюбленного извращенца, одним из наиболее очевидных признаков является его мимика.

Выражения лица нарцисса могут варьироваться от слишком уверенной улыбки до напряженного и преувеличенного взгляда. Будьте внимательны во время общения, поскольку эти выражения лица могут быть предупредительным знаком того, что кто-то ищет собственную выгоду.

Склонность касаться другого человека

Нарцисс имеет тенденцию прикасаться к другому человеку неподходящим или неудобным способом.

Это может включать длительные прикосновения к руке или плечу собеседника или даже возложение руки на поясницу. Этот тип поведения обычно рассматривается как попытка доминировать над другим человеком и может являться основным признаком нарциссизма.

"Я" – на первом месте

Нарциссы, как правило, монополисты. Они рассказывают только о себе, своих достижениях и интересах.

Они часто не дают другим к слову. Нарциссы критикуют других и отвергают какие-либо противоположные взгляды.

Эта тенденция доминировать в разговоре является одним из признаков нарцисса, и это может оказаться хорошим способом его идентификации.

Смотрит через плечо собеседника

Один из признаков языка тела нарцисса, на который следует обратить внимание, это то, смотрит ли он через плечо во время общения.

Это свидетельствует о том, что они пытаются выяснить, есть ли другие люди или предметы, которые могут быть для них более интересными или полезными, чем вы.

Если человек делает это постоянно, это может являться признаком того, что ему не хватает способности налаживать значимые отношения. Она больше заботится о собственных нуждах, чем о ваших.

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