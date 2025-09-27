Как обрезки ногтей превращают в лекарства

Реклама

Если вы хранили обрезки ногтей и думали, что это бесполезный мусор, то оказывается, они могут иметь ценность. В Китае обрезки используют в традиционной медицине как ингредиент для приготовления зелья.

Об этом пишет Oddity Central.

Согласно древним представлениям, ногти помогают в лечении тонзиллита, вздутия живота у детей и других недугов. Производители традиционного лекарства скупают его в школах и селах, после чего тщательно моют, сушат и перемалывают в порошок. Его добавляют в лекарственные средства.

Поскольку взрослый человек отращивает примерно 100 г ногтей в год, собрать достаточный объем сырья непросто. Поэтому цена на обрезки достаточно высока. Так, женщина из провинции Хэбэй продавала их через Интернет по 150 юаней (около $21) за килограмм. Она собирала свои ногти с детства и решила заработать на этом.

Использование ногтей в традиционной медицине начало спадать еще в 1960-х годах, когда популярность лака для ногтей сделала «сырье» менее пригодным. Впоследствии обнаружили другие ингредиенты с подобными свойствами, но ногти до сих пор не исчезли из практики.

Впрочем, продавать можно только ногти из рук. Переработчики строго проверяют сырье и отмечают: ногти с ног не принимают.

