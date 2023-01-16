Как очистить кухонную доску от плесени и запаха: народные средства без химии

Доска для нарезки продуктов – именно тот кухонный предмет, который используется чаще всего. На ее поверхности часто появляется плесень. А еще она может неприятно пахнуть со временем. Как очистить кухонную доску без химии – читайте в материале ТСН.ua.

Часто после использования кухонную доску просто ополаскивают под проточной водой. Однако досуха ее вытирают довольно редко. Просто ставят, чтобы она высохла самостоятельно. Такие действия часто приводят к появлению черных пятен плесени на поверхности.

Однако существует один метод, который поможет избавиться от плесени и неприятного запаха. И вам не придется использовать химию, которая может быть вредна для здоровья. Понадобятся всего три ингредиента, которые есть практически на каждой кухне: соль, пищевая сода и столовый уксус.

Процедура достаточно проста. Сначала доску для нарезки нужно замочить в теплой воде.

Затем засыпать ее поверхность солью и тщательно растереть. Затем добавить сверху пищевую соду и снова очистить. Для этого этапа нужно увести не менее 10 минут, чтобы поверхность действительно очистилась.

Но соль и соду не смывайте, а залейте уксусом и оставьте еще на 10 минут.

После этого кухонную доску можно промыть теплой водой и наслаждаться невероятным результатом.

Также важно помнить, что в тщательной очистке нуждается также и торцевая сторона кухонной доски. Хотя вы и не нарезаете на ней продукты питания, микробы на нем все же размножаются.