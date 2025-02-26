Как одеть штаны в космосе: астронавт NASA показал забавное видео с МКС

Эксперимент был успешным, но без "ручного управления" не обошлось.

Астронавт и известный астрофотограф Дональд Петтит проделал сложный маневр со штанами в космосе. В общей сложности Петтит провел в космосе более 500 дней и сейчас тоже находится на борту Международной космической станции (МКС).

Результаты своего эксперимента астронавт показал в социальной сети X.

Петтит продемонстрировал, как можно одеть пару штанов, которые будут качаться под вами. Однако на завершающем этапе "стыковки" без ручного управления не обошлось.

На видео астронавт приблизился к штанам и фактически "вплыл" в них. Но чтобы завершить маневр, ему пришлось руками подтянуть и застегнуть штаны. После завершения этого импровизированного трюка он радостно воскликнул: "Тадам!".

Напомним, Дональд Петтит показал полярное сияние над Землей с высоты 400 километров. На кадрах из космоса зафиксированы также полосы огней городов в Северной Америке, над которыми пролетала МКС.

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