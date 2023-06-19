Как одеваться, чтобы выглядеть более высокой и стройной: способы, которые действительно работают

Существуют некоторые стилистические способы, которые помогают сделать фигуру более стройной визуально.

Стилисты утверждают, что существуют определенные способы, которые помогут зрительно уменьшить фигуру на один размер. И они совсем несложны. Как одеваться, чтобы выглядеть выше и стройнее:

Правильно играйте с силуэтом одежды oversized – например, если взять свитер свободного кроя и заправить его в достаточно объемную короткую юбку, можно привлечь к стройным ножкам и отвлечь ее от неидеальной талии. Заправляйте топы в юбке или брюки только наполовину (т.е. заднюю часть оставляйте на выпуск) – так вы зрительно удлините ноги, подчеркните стройный силуэт, скроете небольшие недостатки в районе боков или талии. Лучше выбирать классические прямые джинсы без разнообразных деталей или потертостей – такие акценты привлекают к себе лишнее внимание и могут делать образ более объемным. Купите одежду силуэта "песочные часы" — если юбка будет иметь небольшой объем, она поможет скрыть легкие недостатки на бедрах, удлинит ноги и подчеркнет талию. Их лучше сочетать с приталенным верхом и элегантными туфлями-челноками на каблуке. Старайтесь фокусировать взгляд на своих сильных сторонах – грудь, лицо или другие части тела можно выделить, если подобрать правильную одежду, прическу, макияж, аксессуары. В гардеробе должно быть платье любимого цвета и прямого силуэта – в таком наряде удобно, а еще оно максимально скроет все недостатки фигуры. Лучше, чтобы платье было до колена или выше. Выбирайте обувь на высоком каблуке и слегка заостренным носиком – она поможет выровнять вашу осанку, а еще придаст грации, сделает визуально более высокими и стройными. Носите длинный однотонный жилет (кардиган или пальто) — визуально они делают силуэт более стройным. Их лучше сочетать с короткими платьями, юбками, узкими штанами или шортами. Добавьте массивных украшений – они будут привлекать внимание к себе и потому недостатки талии будут скрыты. Заметный пояс на талии – только без слишком массивных логотипов, которые выглядят удивительно. Пояс поможет добиться эффекта тонкой талии и стройных ножек. Полюбите одежду из контрастных блоков цвета – особенно важно, чтобы яркие вставки были в районе талии, они визуально сделают ее на 1-2 размера меньше. Скажите "да" четким линиям – благодаря А-силуэту платье сможет скрыть тяжелые бедра и сделает ножки визуально стройными. Приобретите корректирующее белье — оно реально работает, но его нужно выбирать тщательно, предпочитая специализированные магазины. Не одевайте слишком облегающую одежду, имеющую объемные карманы, массивные принты — также не стоит выбирать юбки со сборками, болеро и джинсовые комбинезоны, которые только добавляют килограммы. Посадка очень важна – когда вы примеряете топ в магазине, обязательно поднимите руки, чтобы проверить, не будет ли виден живот. Обратите внимание и на спину.

Благодаря оптическим иллюзиям и небольшим уловкам можно сделать фигуру более гармоничной.

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