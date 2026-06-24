Как охладить верхние этажи дома в жару без кондиционера: простые советы

Жара / © Credits

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В летнюю жару верхние этажи домов часто перегреваются быстрее других комнат. Это особенно ощутимо, если нет кондиционера или он работает неэффективно. Специалисты объясняют, что причина — накопление тепла и слабая циркуляция прохладного воздуха.

Об этом пишет Newsweek.

Чтобы снизить температуру в доме, эксперты советуют прежде всего ограничить попадание солнца. Плотно закрытые шторы, жалюзи или даже временные решения типа одеял на окнах могут существенно снизить нагрев комнат. Особенно это важно для окон, выходящих на юг и запад.

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Еще один совет — не оставлять окна и двери открытыми днем. Проветривать лучше утром или поздно вечером, когда воздух прохладнее. В жару же открытые окна только «запускают» горячий воздух внутрь, а стены и мебель начинают накапливать тепло, из-за чего помещение дольше охлаждается.

Также помочь может обычный вентилятор. Его эффективность можно повысить, если поставить сзади замороженное полотенце или емкость со льдом. Проходя через холодный воздух, поток становится ощутимо более прохладным.

Отдельно специалисты советуют избегать приборов, дополнительно нагревающих дом — духовок, плит или сушилок для одежды. Лучше пользоваться ими утром или вечером, чтобы не усиливать жару в доме.

Такие простые шаги помогают снизить температуру в комнатах и сделать пребывание на верхних этажах более комфортным даже без кондиционера.

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Ранее речь шла о том, что из-за аномальной жары в Европе растет нагрузка на энергосистемы, что может приводить к локальным перебоям с электроснабжением. Наибольшие риски фиксируют в южных и западных странах, где активно используются кондиционеры, а сети работают на грани возможностей. Туристам советуют иметь заряженные гаджеты, запасы воды и следить за местными предупреждениями. Массовых блекаутов пока не прогнозируют, речь идет только о возможных коротких отключениях.

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