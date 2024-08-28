Как охладить жилье, когда нет света: неожиданный, доступный лайфгак от британского инженера

Как охладить помещение без кондиционера, вообще без света.
Когда жара донимает, кондиционера нет, а если даже есть, отсутствие света не позволяет насладиться его преимуществами, можно воспользоваться изобретением, лайфгаком британского инженера Тома Гринхилла. Он предлагает необычное спасение от жары, эффективное и главное очень доступное – покрасить внешнюю часть окон йогуртом, именно так он делал, чтобы сохранить прохладу в британских домах во время жары.
Йогурт быстро высыхает и создает эффект стекла, которое, по словам Гринхилла, отражает свет и тепло. Это может показаться «совершенно эксцентричной идеей», но, исходя из собственных экспериментов, он не видит недостатков этой стратегии.
Кстати, Гринхилл является дипломированным инженером и экологом, специализирующимся на снижении выбросов углекислого газа в новых конструкциях за весь срок эксплуатации, занимается и недорогими решениями для охлаждения своими руками.
Плюсы покрытия окон йогуртом
- Самое главное, йогурт на окнах работает так же, как энергосберегающие окна.
- Йогурт легко наносить,он не имеет запаха, не привлекает насекомых, не разлагается, если не идет сильный дождь.
- Его можно легко смыть тканью и водой, когда жара закончится.
- Йогурт является доступной защитой от тепла.
Гринхилл Dezeen видит йогурт как альтернативное решение для арендаторов, людей живущих в природоохранных зонах, где запрещено менять их здания, или людей, которые просто не могут позволить себе специально разработанные продукты.
В первую очередь, Гринхилл подразумевает Великобританию, страну со старейшим жилищным фондом в Европе. Ни один из них не был построен для все более длительных и интенсивных периодов жары, вызванных изменением климата.
Во время своей работы Гринхилл понял, что невозможно ожидать, что все жилье можно приспособить к жаре. Нужные средства, которые можно быстро развернуть, "они должны быть невероятно дешевыми и они должны быть очень легкими" и действительно эффективными.
Как возникла идея покрывать окна йогуртом
Гринхилл получил идею для покрытия для йогурта из анекдота, который он услышал в начале своей карьеры, когда работал в инженерной фирме Max Fordham – во время реконструкции лондонского Музея Джеффри в 1990-х годах. Фордхэм предложил облить стеклянную крышу здания йогуртом после того, как клиент пожаловался, что он задерживает жару летом.
Гринхилл продолжал думать об этом на протяжении многих лет и рассуждать, сработает ли это. Когда он решил провести исследование то обнаружил, что в США существует прецедент использования йогурта в качестве покрытия окон, когда люди использовали его для создания экранов конфиденциальности и искусства окон.
Нанесение любого покрытия на внешнюю часть окна эффективно для охлаждения, сказал Гринхилл, поскольку оно не позволяет солнечным лучам нарушить тепловую оболочку и попасть внутрь дома.
Как и сколько йогурта наносить на окна, чтобы уберечься от жары
Во время тестового покрытия в собственном доме инженер обнаружил, что использование кисти было неудачным, но нанесение йогурта валиком дало тонкое покрытие с текстурой, напоминающее продукт, который я использовал в строительных проектах для ограничения солнечного излучения.
Инженер пришел к выводу, что:
- Различные йогурты, в том числе молочные и овсяные, работают одинаково.
- На одно окно требуется примерно столовая ложка продукта.
- Йогурты с меньшим содержанием жира дают более прозрачный эффект.
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