Как охладить жилье, когда нет света: неожиданный, доступный лайфгак от британского инженера

Когда жара донимает, кондиционера нет, а если даже есть, отсутствие света не позволяет насладиться его преимуществами, можно воспользоваться изобретением, лайфгаком британского инженера Тома Гринхилла. Он предлагает необычное спасение от жары, эффективное и главное очень доступное – покрасить внешнюю часть окон йогуртом, именно так он делал, чтобы сохранить прохладу в британских домах во время жары.

Йогурт быстро высыхает и создает эффект стекла, которое, по словам Гринхилла, отражает свет и тепло. Это может показаться «совершенно эксцентричной идеей», но, исходя из собственных экспериментов, он не видит недостатков этой стратегии.

Кстати, Гринхилл является дипломированным инженером и экологом, специализирующимся на снижении выбросов углекислого газа в новых конструкциях за весь срок эксплуатации, занимается и недорогими решениями для охлаждения своими руками.

Плюсы покрытия окон йогуртом

Самое главное, йогурт на окнах работает так же, как энергосберегающие окна.

Йогурт легко наносить,он не имеет запаха, не привлекает насекомых, не разлагается, если не идет сильный дождь.

Его можно легко смыть тканью и водой, когда жара закончится.

Йогурт является доступной защитой от тепла.

Гринхилл Dezeen видит йогурт как альтернативное решение для арендаторов, людей живущих в природоохранных зонах, где запрещено менять их здания, или людей, которые просто не могут позволить себе специально разработанные продукты.

В первую очередь, Гринхилл подразумевает Великобританию, страну со старейшим жилищным фондом в Европе. Ни один из них не был построен для все более длительных и интенсивных периодов жары, вызванных изменением климата.

Во время своей работы Гринхилл понял, что невозможно ожидать, что все жилье можно приспособить к жаре. Нужные средства, которые можно быстро развернуть, "они должны быть невероятно дешевыми и они должны быть очень легкими" и действительно эффективными.

Как возникла идея покрывать окна йогуртом

Гринхилл получил идею для покрытия для йогурта из анекдота, который он услышал в начале своей карьеры, когда работал в инженерной фирме Max Fordham – во время реконструкции лондонского Музея Джеффри в 1990-х годах. Фордхэм предложил облить стеклянную крышу здания йогуртом после того, как клиент пожаловался, что он задерживает жару летом.

Гринхилл продолжал думать об этом на протяжении многих лет и рассуждать, сработает ли это. Когда он решил провести исследование то обнаружил, что в США существует прецедент использования йогурта в качестве покрытия окон, когда люди использовали его для создания экранов конфиденциальности и искусства окон.

Нанесение любого покрытия на внешнюю часть окна эффективно для охлаждения, сказал Гринхилл, поскольку оно не позволяет солнечным лучам нарушить тепловую оболочку и попасть внутрь дома.

Том Гринхилл покрывает окна йогуртом/фото: dezeen.com

Как и сколько йогурта наносить на окна, чтобы уберечься от жары

Во время тестового покрытия в собственном доме инженер обнаружил, что использование кисти было неудачным, но нанесение йогурта валиком дало тонкое покрытие с текстурой, напоминающее продукт, который я использовал в строительных проектах для ограничения солнечного излучения.

Инженер пришел к выводу, что:

Различные йогурты, в том числе молочные и овсяные, работают одинаково.

На одно окно требуется примерно столовая ложка продукта.

Йогурты с меньшим содержанием жира дают более прозрачный эффект.