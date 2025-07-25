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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
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Время на прочтение
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Как охладить жилье в жару: неожиданный доступный лайфгак от британского инженера

Как охладить помещение без кондиционера, вообще без света.

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
Как спасти жилье от жары/ фото: dezeen.com

Как спасти жилье от жары/ фото: dezeen.com

Когда жара донимает, кондиционера нет, а если даже есть, отсутствие света не позволяет насладиться его преимуществами, можно воспользоваться изобретением, лайфгаком британского инженера Тома Грингилла. Он предлагает необычное избавление от жары, эффективное и главное очень доступное — покрасить внешнюю часть окон йогуртом. Именно так он поступал, чтобы сохранить прохладу в британских домах во время жары.

Йогурт быстро высыхает и создает эффект стекла, который, по словам Гринхилла, отражает свет и тепло.

Кстати, Грингилл является дипломированным инженером и экологом, который специализируется на снижении выбросов углекислого газа в новых конструкциях за весь срок эксплуатации, занимается и недорогими решениями для охлаждения своими руками.

Плюсы покрытия окон йогуртом

  • Самое главное, йогурт на окнах работает так же, как энергосберегающие окна.

  • Йогурт легко наносить, он не имеет запаха, не привлекает насекомых, не разлагается, если не идет сильный дождь.

  • Его можно легко смыть тканью и водой, когда жара закончится.

  • Йогурт является доступной защитой от тепла.

Грингилл Dezeen видит йогурт как альтернативное решение для арендаторов, людей, живущих в природоохранных зонах, где запрещено изменять их здания, или людей, которые просто не могут позволить себе специально разработанные продукты.

Прежде всего, Грингилл подразумевает Великобританию, страну со старейшим жилищным фондом в Европе.

Во время своей работы Грингилл понял, что нереально ожидать, что все жилье можно приспособить к жаре.

Как возникла идея покрывать окна йогуртом

Грингилл получил идею для покрытия для йогурта из анекдота, который он услышал в начале своей карьеры, когда работал в инженерной фирме Max Fordham — во время реконструкции лондонского Музея Джеффри в 1990-х годах предложил облить стеклянную крышу здания йогуртом.

Грингилл продолжал думать об этом на протяжении многих лет и рассуждать, сработает ли это. Когда он решил провести исследование, то обнаружил, что в США существует прецедент использования йогурта в качестве покрытия окон, когда люди использовали его для создания экранов для конфиденциальности и искусства окон.

Нанесение любого покрытия на внешнюю часть окна эффективно для охлаждения, сказал Гринхилл, поскольку оно не позволяет солнечным лучам нарушить тепловую оболочку и попасть внутрь дома.

Том Гринхилл покрывает окна йогуртом / фото: dezeen.com

Том Гринхилл покрывает окна йогуртом / фото: dezeen.com

Как и сколько йогурта наносить на окна, чтобы уберечься от жары

Во время тестового покрытия в собственном доме инженер обнаружил, что использование кисти было неудачным, но нанесение йогурта валиком дало тонкое покрытие с текстурой, напоминающее продукт, который я использовал в строительных проектах для ограничения солнечного излучения.

Инженер пришел к выводу, что:

  • Различные йогурты, в том числе молочные и овсяные, работают одинаково.

  • На одно окно требуется примерно столовая ложка продукта.

  • Йогурты с меньшим содержанием жира дают более прозрачный эффект.

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