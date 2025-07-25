Как спасти жилье от жары/ фото: dezeen.com

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Когда жара донимает, кондиционера нет, а если даже есть, отсутствие света не позволяет насладиться его преимуществами, можно воспользоваться изобретением, лайфгаком британского инженера Тома Грингилла. Он предлагает необычное избавление от жары, эффективное и главное очень доступное — покрасить внешнюю часть окон йогуртом. Именно так он поступал, чтобы сохранить прохладу в британских домах во время жары.

Йогурт быстро высыхает и создает эффект стекла, который, по словам Гринхилла, отражает свет и тепло.

Кстати, Грингилл является дипломированным инженером и экологом, который специализируется на снижении выбросов углекислого газа в новых конструкциях за весь срок эксплуатации, занимается и недорогими решениями для охлаждения своими руками.

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Плюсы покрытия окон йогуртом

Самое главное, йогурт на окнах работает так же, как энергосберегающие окна.

Йогурт легко наносить, он не имеет запаха, не привлекает насекомых, не разлагается, если не идет сильный дождь.

Его можно легко смыть тканью и водой, когда жара закончится.

Йогурт является доступной защитой от тепла.

Грингилл Dezeen видит йогурт как альтернативное решение для арендаторов, людей, живущих в природоохранных зонах, где запрещено изменять их здания, или людей, которые просто не могут позволить себе специально разработанные продукты.

Прежде всего, Грингилл подразумевает Великобританию, страну со старейшим жилищным фондом в Европе.

Во время своей работы Грингилл понял, что нереально ожидать, что все жилье можно приспособить к жаре.

Как возникла идея покрывать окна йогуртом

Грингилл получил идею для покрытия для йогурта из анекдота, который он услышал в начале своей карьеры, когда работал в инженерной фирме Max Fordham — во время реконструкции лондонского Музея Джеффри в 1990-х годах предложил облить стеклянную крышу здания йогуртом.

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Грингилл продолжал думать об этом на протяжении многих лет и рассуждать, сработает ли это. Когда он решил провести исследование, то обнаружил, что в США существует прецедент использования йогурта в качестве покрытия окон, когда люди использовали его для создания экранов для конфиденциальности и искусства окон.

Нанесение любого покрытия на внешнюю часть окна эффективно для охлаждения, сказал Гринхилл, поскольку оно не позволяет солнечным лучам нарушить тепловую оболочку и попасть внутрь дома.

Том Гринхилл покрывает окна йогуртом / фото: dezeen.com

Как и сколько йогурта наносить на окна, чтобы уберечься от жары

Во время тестового покрытия в собственном доме инженер обнаружил, что использование кисти было неудачным, но нанесение йогурта валиком дало тонкое покрытие с текстурой, напоминающее продукт, который я использовал в строительных проектах для ограничения солнечного излучения.

Инженер пришел к выводу, что:

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Различные йогурты, в том числе молочные и овсяные, работают одинаково.

На одно окно требуется примерно столовая ложка продукта.

Йогурты с меньшим содержанием жира дают более прозрачный эффект.