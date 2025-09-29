Как ошибка женщины коренным образом изменила ее жизнь: невероятная история журналистки

Элис Тейлор / © people.com

В 2017 году британская журналистка Элис Тейлор отправилась из Кипра в спонтанную поездку на выходные в Албанию, не подозревая, что это короткое путешествие полностью изменит ее жизнь. После почти десяти лет успешной карьеры на Мальте, Тейлор, которая стремилась к более глубокой связи и цели, сразу почувствовала, что Албания — это ее место, несмотря на незнание языка или культуры.

Радость от ракии и ошибка с билетом

Сначала Тейлор планировала остаться в Тиране менее чем на четыре дня. Но уже на другой день из-за ушной инфекции ей пришлось обратиться к местному врачу, который посоветовал отложить рейс.

После визита в аптеку, она зашла в кафе, где ее пригласили в общение двое старших мужчин и официантка. Они общались, не зная друг друга, и в конце концов угостили ее двумя стаканами ракии — традиционного балканского напитка с высоким содержанием алкоголя.

Под действием напитка она вернулась в гостиницу, чтобы перебронировать билет, но случайно прибавила три недели вместо трех дней.

«Менять его снова было слишком дорого, поэтому я решила остаться и наслаждаться страной. Через три недели я забронировала еще один билет, чтобы вернуться, и вернулась через две недели с всеми вещами в чемоданах и двумя котами», — рассказала Тейлор.

От журналистки к гражданке

Тейлор быстро адаптировалась, чувствуя себя в Албании «безопасно, счастливо, вдохновенно и как дома». Хотя язык был сложным (особенно грамматика), он изучал его через «погружение» и теперь свободно разговаривает.

Сейчас 38-летняя Элис Тейлор является гражданкой Албании, воспитывает албанского ребенка и объединяет семейные обязанности с блестящей медиа-карьерой:

Телевидение: В 2019 году она запустила первый в стране подкаст, который в 2023 году превратился в первое и единственное англоязычное шоу об актуальных событиях — Inside Albania (при поддержке Euronews Albania ). В рамках шоу она берет интервью у ключевых политических деятелей, включая премьер-министра Албании Эдди Раму.

Международная журналистика: Она является внештатным редактором POLITICO , корреспондентом BBC и The Times , а также автором трех книг об Албании.

Наставничество: Преподает коммуникации и занимается менторством молодежи.

Тейлор активно развенчивает мифы о стране в соцсетях, отмечая ее безопасность и современную инфраструктуру. Она подчеркивает, что для нее Албания — это не просто место жительства, а источник страсти и смысла жизни.

Ее 6-летняя дочь, свободно владея двумя языками, также глубоко любит страну и даже во время визита в Великобританию заявила, что предпочитает Албанию.

