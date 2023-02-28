Как остановить прорастание картофеля в конце зимы: что нужно знать

Картофель можно хранить в погребе вплоть до весенней высадки. Однако если зима теплая, как в этом году, овощ может начать прорастать раньше. Такой картофель нельзя употреблять в пищу и он быстро становится непригодным для высадки. Как остановить процесс прорастания читайте в материале ТСН.ua.

Как остановить прорастание картофеля

Прежде всего, следует обратить внимание на температуру в помещении, где хранится картофель. Она не должна быть выше +2-3 градусов. Также важна относительная влажность – до 80-90%. Если поддерживать эти два условия, то в клубнях затормозятся процессы жизнедеятельности.

Не следует забывать регулярно проветривать помещение. А когда на улице начнется оттепель, тоже открывать двери или окна, вентиляционные каналы.

Если вы не можете удержать низкую температуру, лучше сразу переместить картофель туда, где прохладнее. Существует два варианта, которые помогут снизить температуру воздуха в том случае, когда некуда переносить клубень. Для этого продумывается дополнительная вентиляция или замороженная вода, которая будет отдавать холод во время таяния.

Как правильно хранить картофель, чтобы не пророс

Лучше не хранить картофель у лука или чеснока, потому что эти овощи могут вызвать рост ростков. А вот лимоны или яблоки у ящиков с клубнями можно ставить. Они наоборот сохранят их от прорастания. Лучший способ затормозить прорастание картофеля – в мешок, ящик или другую тару на хранение положить одно яблоко или лимон.

Не следует насыпать овощи большими кучами, лучше держать их компактно в ящиках или мешках с прорезями. Очень важно, чтобы воздух свободно циркулировал. На дно ящика советуют выкладывать сушеную мяту. Считается, что она также остановит процесс произрастания.

В помещении, где хранится картофель, должно быть достаточно темно. Если есть риск, что на клубни попадет солнечный свет, их лучше накрыть плотным покрывалом.

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