Как отели хотят заставить вас есть меньше на "шведском столе" и что можно унести с собой

Что можно выносить со шведского стола

В большинстве отелей подают в стиле шведского стола. Однако некоторые хитрые владельцы пытаются заставить вас есть меньше на завтрак, чтобы сэкономить.

Одна из сотрудниц отеля в интервью порталу The Sun рассказала, что можно вынести со шведского стола, чтобы не подвергнуться осуждению, и как владельцы устраивают трюки, чтобы предотвратить это.

По словам доктора Келли Л. Хоуз, эксперта по поведению потребителей, многие гости гостиниц переедают за завтраком «шведский стол» из-за «эффекта разнообразия».

«Самообслуживание приводит к завышенным порциям, поскольку люди неправильно оценивают размеры порций, берут больше пищи, потребляют больше пищи и испытывают меньше вины за то, что тратят эту пищу», — сказала эксперт.

Хоуз объяснила, что это чаще провоцируется путешествиями, поскольку люди формируют «отпускной менталитет, когда попустительство кажется оправданным».

Но это приводит к дополнительным затратам. Поэтому гостиницы обладают рядом малоизвестных способов, которыми они пытаются заставить вас есть меньше на завтрак «шведский стол» — вот на что стоит обратить внимание.

Меньшие тарелки

Вместо использования тарелок стандартного размера ряд гостиниц переходит на меньшие тарелки, а это значит, что гости не могут их слишком много наполнять.

Приготовление еды под заказ

Многие гостиницы годами располагают станции «приготовления на заказ», где можно заказать определенные блюда, такие как омлеты.

Ограничение выпечки и тортов

Кроме полного английского меню во многих гостиничных буфетах утром подают выпечку.

Вы часто можете заказать классические блюда, такие как обычные круасаны, а многие заведения также предлагают мини-кексы или более специализированные варианты, такие как пирожные с заварным кремом.

По данным BBC, отели Scandic в северной Европе уменьшили ассортимент тортов, пирожных и мафинов. Так что у вас может быть не так много выбора, как раньше.

Предустановленные порции

Гостиница Hilton Frankfurt также перешла на обслуживание гостей с заранее установленными порциями.

Это значит, что вместо большой банки свежего малинового йогурта вы сможете столкнуться с наименьшими стеклянными баночками йогурта. То же касается фруктов — вместо нескольких гигантских мисок с фруктами, из которых можно самостоятельно выбрать, в некоторых отелях теперь есть маленькие миски с выбранными фруктами.

Обходительные напоминания

Обычно когда вы идете к фуршету, вас проводят к столу, и на этом все. Но теперь многие решают ввести сообщения, в том числе с помощью знаков, чтобы напомнить людям не переусердствовать…

К примеру, в отеле Novotel Bangkok Sukhumvit гостям предлагают небольшие напоминания «брать с собой только то, что можно съесть».

Отказ от лотков и подносов

Забирая подносы, гостиницы ограничивают количество пищи, которую гости могут брать с собой.

С подносом вполне можно поместить большую тарелку, тарелку для гарнира и маленькую миску, а также стакан сока и чашку кофе.

Без подноса вы можете принести только тарелку или миску и стакан сока или чашку кофе, а это значит, что гости несут меньше своего стола и могут потреблять меньше.

Что можно убрать из еды в номер

По словам экспертов, в целом в гостиницах неодобрительно относятся к такой идее. Но никто не будет у вас с криком отбирать еду или штрафовать, если вы унесете с собой булочку или несколько фруктов на перекус.

«Ведь „съесть булочку на поздний завтрак — это вряд ли то же, что разгромить свой номер или прыгнуть с балкона в бассейн“, — отметили эксперты.

