Как отличить хрусталь от стекла: из чего его делают и почему он снова возвращается в моду

Кристалл

Реклама

Хрустальные бокалы, вазы, салатницы и конфеты когда-то были почти обязательной частью праздничного стола. Их дарили на свадьбу, хранили для гостей и выставляли на самых заметных полках серванта. Впоследствии такая посуда начала ассоциироваться с интерьерами прошлых десятилетий и уступила место простому стеклу и лаконичному дизайну.

Однако сегодня интерес к винтажной посуде возвращается. Старые граненые бокалы и вазы снова используются в сервировке и современных интерьерах. Поэтому самое время разобраться, чем хрусталь действительно отличается от обычного стекла, как проверить старую посуду дома и почему она так ценилась раньше.

Реклама

Чем хрусталь отличается от обычного стекла.

Прежде всего, важно понимать, хрусталь — это тоже стекло, а не отдельный природный материал вроде горного хрусталя. От обычного бытового стекла он отличается составом и свойствами.

Реклама

Обычную стеклянную посуду чаще всего изготавливают из содового известкового стекла, основными компонентами которого являются кварцевый песок, сода и известняк. В традиционное хрустальное стекло добавляли оксид свинца. Он увеличивал плотность материала и показатель преломления света. Поэтому классический свинцовый хрусталь тяжелее и сильнее сверкает, особенно если поверхность имеет много отполированных граней.

Именно отсюда происходит знакомая разница, обычный стеклянный бокал преимущественно просто прозрачный, а качественно ограненный хрусталь под освещением создает более выразительную игру бликов.

Однако сегодня не весь хрусталь содержит свинец. Существует бессвинцовое хрустальное стекло, необходимые оптические свойства которого достигают с помощью других компонентов. Международный документ ISO IWA 43:2023 также различает категории crystal glass, crystal и lead crystal по определенным характеристикам. Поэтому простое правило «есть свинец — это хрусталь, нет — обычное стекло» для современных изделий уже не работает.

Как отличить хрусталь от стекла дома

Если перед вами старая ваза или бокал без коробки и этикетки можно обратить внимание сразу на несколько признаков:

Реклама

Вес — классический свинцовый хрусталь имеет большую плотность, поэтому два примерно одинаковых по размеру изделия могут ощутимо отличаться по весу. Хрустальный обычно будет тяжелее. Но этот метод имеет смысл только при сравнении предметов схожей формы и толщины.

Блеск — это один из самых характерных признаков традиционного хрусталя. Из-за более высокого показателя преломления света его отполированные грани ярко сверкают. Именно поэтому старые хрустальные вазы часто покрыты глубокими геометрическими узорами — гранирование подчеркивает оптические свойства материала.

Звук, если очень осторожно коснуться края хрустального бокала, он нередко издает чистый и более длительный звон, в то время как обычное стекло звучит короче. Но полагаться только на этот тест не стоит: звук зависит также от толщины стен, формы и состава конкретного изделия.

Обработку — для старого хрусталя характерны глубокие вырезанные и отполированные грани. Свинцовые стекла хорошо подвергались механической обработке, поэтому мастера могли создавать на нем сложные орнаменты. В то же время, сам по себе граненый узор еще не доказывает, что перед вами хрусталь.

Итак, дома следует оценивать сразу несколько признаков — вес, блеск, звук и характер отделки. А если сохранилась заводская маркировка или этикетка, именно они будут более надежным источником информации о составе.

Почему хрусталь так сильно блестит

Характерная «игра света» возникает не потому, что хрусталь имеет некую особую кристаллическую структуру. Он остается стеклом.

Секрет традиционного свинцового хрусталя — в его высоком показателе преломления света. Когда луч проходит сквозь материал и многочисленные отполированные грани, он изменяет направление, отражается и разлагается на цветные блики. Именно поэтому граненый хрусталь особенно эффектно смотрится под солнечными лучами или вечерним освещением. Отсюда и традиция сложной гранки, она была не просто украшением, а способом максимально показать свойства материала.

Откуда взялся хрусталь

История хрустального стекла началась задолго до появления знакомых нам сервантов. Венецианский мастер использовал слово cristallo для чрезвычайно чистого и прозрачного стекла, которое внешне напоминало природный горный хрусталь.

Реклама

Важный этап пришелся на XVII век. Английский стекловар Джордж Рейвенскрофт в 1674 г. запатентовал технологию производства стекла, а дальнейшее использование значительного количества свинца позволило получить материал со свойствами, особенно пригодными для декоративной резки.

Отдельную традицию сформировал знаменитый богемский хрусталь. В чешских землях высококачественное прозрачное декоративное стекло производили столетиями, причем исторический богемский хрусталь не обязательно был свинцовым.

Почему хрусталь был так популярен

Причина была не только в красивом блеске. Производство качественного хрусталя, особенно его гранировка, шлифовка и полировка, требовало значительного мастерства. Поэтому сложно украшенные изделия имели более высокую ценность, чем обычная повседневная посуда.

Кристалл постепенно превратился в парадную посуду. Бокалы, графины, салатницы, вазы и конфеты доставали к праздникам и приходу гостей. Их дарили на свадьбы, юбилеи и новоселье.

В XX веке, в частности, в СССР и странах Центральной и Восточной Европы, хрусталь стал еще и заметным символом домашнего обилия. Набор в серванте демонстрировал, что у хозяев есть красивая посуда «для особого случая». Отсюда и знакомая многим традиция годами хранить бокалы и вазы за стеклянной дверцей и пользоваться ими всего несколько раз в год.

Почему хрусталь вышел из моды

Со сменой быта изменилось и отношение к посуде. На смену тяжелым сервантам и большим наборам пришли минимализм, простые формы и вещи для повседневного использования.

Кристалл требовал бережного обращения, занимал много места, а его характерный граненый декор стал ассоциироваться с интерьерами предыдущих поколений. В результате старые вазы и бокалы нередко оказывались в коробках, на дачах или барахолках.

Возвращается ли хрусталь в моду

Некоторое возвращение действительно заметно, но не в том виде, в каком хрусталь использовали несколько десятилетий назад.

Современный интерес связан с общей популярностью винтажных вещей, декоративного стекла и индивидуальной сервировки. Кристалл постепенно возвращается в современные интерьеры вместе с модой на винтажную и выразительную стеклянную посуду. Architectural Digest называет хрустальные бокалы и винтажную барную посуду среди характерных деталей актуального в 2026 году стиля Neo Deco. В то же время дизайнеры все чаще обращаются к декоративному, цветному и необычному стеклу вместо максимально простой минималистичной посуды.

Теперь речь идет не о целом серванте одинаковых ваз и бокалов. Старый хрустальный графин могут поставить на современный барный столик, винтажные бокалы — соединить с простой посудой, а массивную вазу — использовать как единственный декоративный акцент.

Поэтому, если дома остался бабушкин хрусталь, торопиться от него избавляться не обязательно. сначала следует проверить маркировку и производителя, оценить состояние и само изделие. То, что еще недавно казалось устаревшей посудой из серванта, вполне вполне может стать характерной винтажной деталью современного интерьера.

Новости партнеров

Новости партнеров