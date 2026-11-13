Как перестать жить от зарплаты до зарплаты: 5 финансовых привычек, которые помогут экономить

Деньги / © Unsplash

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Нередко причиной финансовых затруднений становятся не большие затраты, а ряд мелких повседневных решений. Автор TikTok Джорджия Мэй рассказала о пяти привычках, изменение которых помогло ей наладить бюджет, а финансовые эксперты объяснили, почему эти методы действительно работают.

Об этом пишет издание Bored Panda.

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1. Страх проверять банковский счет

В своем видео в TikTok от 9 сентября Джорджия Мэй рассказала, что раньше боялась проверять банковский счет, чтобы не видеть, сколько потратила. Теперь она ежедневно следит за балансом и долгами за кредитной картой. Это помогает ей видеть, куда идут деньги и на чем можно сэкономить.

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Финансовые консультанты поддерживают такой подход и советуют проверять состояние счета хотя бы раз в неделю. В частности, основатель Touchdown Money Скотт Либерман в интервью изданию GOBankingRates (август 2024 года) отметил, что в идеале следует проверять баланс расчетного счета примерно еженедельно.

С этим согласна и финансовая экспертка и владелица блога Chasing Foxes Грейс Мозер. По ее мнению, проверять счет, по крайней мере, раз в неделю лучше всего, поскольку это помогает видеть, сколько денег тратится, и сдерживать импульсивные покупки.

2. Сбережения по остаточному принципу

Раньше Мэй тратила деньги в течение месяца, а откладывала только то, что оставалось в конце. Теперь она действует наоборот: сразу после получения зарплаты автоматически переводит часть средств на сберегательный счет и инвестиции, а остальное использует для текущих нужд. Базовый бюджет девушка ведет в приложении «Заметки» на смартфоне.

3. Покупки из-за скидок и отказа от правила 48 часов

Мэй рассказала, что раньше покупала ненужные вещи только из-за больших скидок до 70%. Теперь она записывает желаемую покупку и ждет два дня, чтобы подумать, действительно ли ей нужна эта вещь и разрешает ли ее бюджет.

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Финансовый консультант Джо ДиСанто в интервью Apartment Therapy в мае 2025 объяснил, почему это работает: покупки вызывают ажиотаж, а в интернете этот процесс происходит настолько быстро, что формирует еще более сильную зависимость. Двухдневная пауза прерывает этот круг и позволяет принять решение.

Эксперт по психологии денег Джен Лоуренс также отметила эмоциональный фактор. По ее словам, люди часто совершают импульсивные покупки из-за эмоционального перенапряжения, а 48 часов ожидания помогают понять, это реальная потребность, или только попытка справиться с голодом, гневом, одиночеством или усталостью.

4. Сравнение себя с другими

Блогерша отметила, что сократить расходы стало значительно легче после того, как она перестала равняться на уровень жизни других людей. По ее словам, осознание того, что кто-то всегда будет дороже авто или большего дома, помогло избавиться от лишнего финансового давления.

5. Чрезмерное пролистывание соцсетей

Пятым шагом стал более осознанный подход к соцсетям. Мэй признала, что длительный просмотр идеализированных фото в Instagram подталкивал ее к лишним затратам. Вместо этого она начала анализировать, как мелкие затраты незаметно складываются в большие суммы.

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В комментариях под видео пользователи TikTok поддержали блоггер, отметив, что регулярные покупки на 5–10 долларов на кофе или мелочи могут оставить без денег в конце месяца. Один из зрителей поделился собственным опытом, заметив, что затраты на продукты и ежедневные мелочи кажутся безвредными, но если делать их несколько раз в неделю, за месяц набегают сотни долларов.

Напомним, даже если дома есть надежная дверь и замки, наличные, оставленные в очевидном месте, могут быстро оказаться в чужих руках. Во время кражи злоумышленники обычно не проверяют каждую вещь в квартире, а прежде всего осматривают типовые тайники, где люди чаще всего оставляют сбережения. Есть пять мест, которые следует вычеркнуть из списка домашних тайников.

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