Как пингвины спасают яйца в снежных сугробах: трогательное видео

Субантарктические пингвины

Реклама

Возле украинской станции «Академик Вернадский» субантарктические пингвины уже отложили яйца, поэтому сидеть на гнездах им приходится даже в высоких снежных сугробах.

Украинские полярники показали трогательное видео птиц, которые высиживают детенышей.

На опубликованных кадрах видно, что некоторые пингвины сидят на гнездах, высоко задрав головы, поскольку вокруг замело снегом.

Реклама

Несмотря на непогоду птицы мужественно выполняют свой родительский долг.

«Яйца пингвинов очень уязвимы к холоду и нападению хищников. Поэтому родители не могут оставить их надолго без присмотра», — отметили в заметке.

Украинские полярники подчеркнули, что пингвины постоянно дежурят, чтобы обеспечить обогрев и охрану яиц в течение всего периода инкубации, который длится 34-37 дней.

Напомним, недавно ученые выяснили, что фрагмент льда, найденный в Восточной Антарктиде, содержит воздух, которому около шести миллионов лет. Это — самый древний из известных науке образцов льда, который позволяет увидеть атмосферу Земли в далеком прошлом.