Как по форме ушей определить характер человека: особенности, о которых вы и не догадывались

Ухо / © Pexels

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Может ли внешность человека раскрыть его внутренний мир и характер? Древние греки верили, что между телом и духом существует неразрывная связь, а гармоничные черты лица свидетельствуют о столь же прекрасном характере.

Именно из этих представлений зародилась физиогномика — учение, стремящееся определять черты личности по физическим особенностям человека, пишет Kobieta Interia. В древности особое внимание уделяли даже форме и размеру ушей: пропорциональные считались признаком уравновешенного темперамента, а большие и оттопыренные якобы указывали на болтливость.

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Несмотря на то, что современная наука считает физиогномику псевдонаукой из-за отсутствия подтверждающих исследований, люди по-прежнему склонны оценивать других по внешнему виду и формировать первое впечатление на основе черт лица. Считается, что в мире не существует двух одинаковых пар ушей, ведь на их формирование влияют генетика и индивидуальное развитие.

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Размер, форма и угол наклона ушей могут рассказать много интересного о том, как окружающие воспринимают человека, поэтому предлагаем найти форму уха, которая больше всего напоминает вашу, и проверить, совпадают ли эти черты с реальностью.

© factroom

1. Маленькие уши

Люди с небольшими ушами обычно отличаются сдержанностью и осмотрительностью. Такие люди более склонны к интроверсии, чем к шумному досугу в центре внимания. В любых обстоятельствах они предпочитают сначала подробно изучить обстановку со стороны и только потом предпринимать конкретные шаги. Кроме того, они уважают чужие границы, не вмешиваются в личную жизнь окружающих и предпочитают соблюдать деликатную дистанцию в общении.

2. Уши среднего размера, пропорциональные лицу

Уши, пропорциональные размеру лица, свидетельствуют о внутренней гармонии, эмоциональной устойчивости и сформировавшемся характере человека. У таких людей чувства всегда находятся в согласии с хладнокровным разумом, что помогает им легко находить общий язык с окружающими и успешно улаживать даже самые острые конфликты.

3. Выпуклость на мочке уха: о чем свидетельствует эта особенность

Редкие особенности строения ушной раковины, такие как дополнительные кожные складки или выступы на внешней хрящевой части, в традиционной физиогномике также имеют своё значение. Считается, что такие нестандартные черты присущи ярким личностям.

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Окружающие часто воспринимают людей с такими чертами как решительных, независимых и сильных духом личностей с устойчивыми жизненными принципами.

4. Узкие уши, расположенные близко к голове

Узкие уши свидетельствуют о сдержанном и целеустремленном человеке. Такие люди очень дисциплинированны и рассудительны.

В отношениях с людьми такие личности проявляют крайнюю осторожность и внимательность. Однако их сдержанность не следует путать с пассивностью. Они отдают предпочтение конкретным поступкам, и именно в решительных действиях ярче всего раскрывается их внутренняя сила и независимый характер.

5. Большие и широкие уши

Если в древности большие уши считались признаком чрезмерной болтливости, то традиционная физиогномика трактует эту черту гораздо более благосклонно. Обладателей больших ушей обычно описывают как любознательных, искренних и открытых к общению людей.

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Они отличаются высоким интеллектом, способностью мгновенно усваивать новые знания и умением быстро принимать взвешенные решения, превыше всего ценя свою свободу и самостоятельность.

6. «Эльфийские» уши

Обладатели слегка заостренных, узких и удлиненных ушей — так называемых «эльфийских» — обычно отличаются богатым воображением и выраженным творческим потенциалом. Для них характерны независимость мыслей и неприятие навязанных стереотипов, поэтому такие личности всегда отдают предпочтение своему уникальному пути.

Хотя попытки определить характер по внешнему виду или форме ушей не имеют научного обоснования, они по-прежнему играют важную роль в социальном восприятии. Сама по себе форма черт лица может неосознанно влиять на то, какое именно первое впечатление вы производите на окружающих при первой встрече.

Напомним, что исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Psychology, выявило связьмежду цветовыми предпочтениями и чертами личности.В нём приняли участие 854 взрослых в возрасте от 20 до 60 лет, и результаты показали, что выбор определённых цветов связан с добросовестностью, эмоциональной стабильностью и открытостью к новому опыту.

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