Как похудеть: женщина, которая сбросила 32 кило без диет и инъекций, дала три важных совета

Женщина, которая похудела на 32 килограмма благодаря дефициту калорий, поделилась тремя советами, которые помогут другим похудеть.

Об этом пишет mirror.co.uk.

Женщина, которую зовут Колс, рассказала, что она похудела без изнурительных диет и популярных инъекций.

Она дала три совета тем, кто хочет избавиться от лишних килограммов:

Не ждите мотивации: главный совет заключается в том, что никогда не следует ждать мотивации, прежде чем начать свое путешествие, поскольку, скорее всего, вы никогда не сделаете первый шаг.

«Начало фитнес-путешествия часто не является веселым. Изменение ежедневных привычек — это неприятное дело. Вероятно, ничто не сможет вас мотивировать, поэтому если это является причиной, по которой вы медлите с началом, прекратите. Просто начните», — подчеркнула она.

Женщина признала, что просто начать менять свои ежедневные привычки может быть «легче сказать, чем сделать», но отметила, что медленное и постепенное внедрение изменений может стать важным инструментом, который поможет вам начать свой путь.

Она отметила, что не нужно ходить по 6 раз в неделю в спортзал и резко ограничить свое питание. Женщина объяснила, что стоит начать с маленького: больше двигаться и постепенно вводить в свой рацион полезные продукты.

Вы получаете только те результаты, на которые тратите усилия

Следующий совет женщины заключался в том, чтобы перестать сравнивать себя с инфлюенсерами из фитнеса и тренажерных залов в социальных сетях. Она сказала, что эти люди зарабатывают на жизнь тем, что поддерживают форму и правильно питаются, поэтому им гораздо легче поддерживать свое тело. Если в вашей жизни есть еще что-то, например работа или другие обязательства, такая фигура будет недостижимой.

Чтобы похудеть, вы должны иметь дефицит калорий

Последний совет Колс заключается в том, что физические упражнения не будут иметь никакого влияния на вашу потерю веса, если вы не едите с дефицитом калорий. Это означает, что для успешного похудения вам нужно потреблять меньше калорий, чем вы тратите за день.

Она сказала: «Вы можете придерживаться кетодиеты, вы можете придерживаться интервального голодания, мне все равно. Если вы не будете потреблять меньше калорий, чем тратите, вы не похудеете. Вы можете ходить в спортзал шесть дней в неделю, но все равно не похудеете, если не будете потреблять меньше калорий, чем тратите».

