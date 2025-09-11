- Дата публикации
-
- Категория
- Курьезы
- Количество просмотров
- 433
- Время на прочтение
- 2 мин
Как похудеть: женщина, которая сбросила 32 кило без диет и инъекций, дала три важных совета
Женщина рассказала, как ей удалось похудеть без изнурительных диет и постоянных тренировок в спортзале.
Женщина, которая похудела на 32 килограмма благодаря дефициту калорий, поделилась тремя советами, которые помогут другим похудеть.
Об этом пишет mirror.co.uk.
Женщина, которую зовут Колс, рассказала, что она похудела без изнурительных диет и популярных инъекций.
Она дала три совета тем, кто хочет избавиться от лишних килограммов:
Не ждите мотивации: главный совет заключается в том, что никогда не следует ждать мотивации, прежде чем начать свое путешествие, поскольку, скорее всего, вы никогда не сделаете первый шаг.
«Начало фитнес-путешествия часто не является веселым. Изменение ежедневных привычек — это неприятное дело. Вероятно, ничто не сможет вас мотивировать, поэтому если это является причиной, по которой вы медлите с началом, прекратите. Просто начните», — подчеркнула она.
Женщина признала, что просто начать менять свои ежедневные привычки может быть «легче сказать, чем сделать», но отметила, что медленное и постепенное внедрение изменений может стать важным инструментом, который поможет вам начать свой путь.
Она отметила, что не нужно ходить по 6 раз в неделю в спортзал и резко ограничить свое питание. Женщина объяснила, что стоит начать с маленького: больше двигаться и постепенно вводить в свой рацион полезные продукты.
Вы получаете только те результаты, на которые тратите усилия
Следующий совет женщины заключался в том, чтобы перестать сравнивать себя с инфлюенсерами из фитнеса и тренажерных залов в социальных сетях. Она сказала, что эти люди зарабатывают на жизнь тем, что поддерживают форму и правильно питаются, поэтому им гораздо легче поддерживать свое тело. Если в вашей жизни есть еще что-то, например работа или другие обязательства, такая фигура будет недостижимой.
Чтобы похудеть, вы должны иметь дефицит калорий
Последний совет Колс заключается в том, что физические упражнения не будут иметь никакого влияния на вашу потерю веса, если вы не едите с дефицитом калорий. Это означает, что для успешного похудения вам нужно потреблять меньше калорий, чем вы тратите за день.
Она сказала: «Вы можете придерживаться кетодиеты, вы можете придерживаться интервального голодания, мне все равно. Если вы не будете потреблять меньше калорий, чем тратите, вы не похудеете. Вы можете ходить в спортзал шесть дней в неделю, но все равно не похудеете, если не будете потреблять меньше калорий, чем тратите».
Напомним, жеинка похудела на 54 кг, чтобы спасти жизнь своей матери