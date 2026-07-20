Как понять, что человек лжет: психологи назвали неочевидные сигналы

Маска лжеца / © Pixabay

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Психологи утверждают, что нет никакого определенного признака, который сам по себе может доказать, что кто-то говорит ложь. Однако некоторые модели поведения могут вызвать подозрение.

Об этом сообщает Egeszsegkalauz.

Изменяется ритм речи

По наблюдениям психологов, изменение ритма речи может свидетельствовать о лжи. Он начинает говорить гораздо медленнее или быстрее, часто заикается, делает более длинные паузы или постоянно исправляется, тщательно подбирает слова. Однако это также может произойти из-за стресса или волнения.

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Говорит одно и то же каждый раз

Второй признак, который может означать ложь, — если собеседник несколько раз спрашивает об одном и том же событии. Тогда стоит обратить внимание на то, насколько последователен его рассказ.

Незначительные разногласия являются естественными, но если изменяются существенные детали, это может увеличить вероятность того, что это не воспроизведение реальных событий, а ложь.

Избегает прямого ответа

Вместо того, чтобы ответить просто «да» или «нет», он подробно объясняет, задает ответный вопрос или направляет разговор в другое русло. Это не доказывает ложь, но может свидетельствовать о том, что тема ему неудобна.

Становится в агрессивную защиту

Он может отреагировать на безобидный вопрос сильным возмущением или оскорбительным тоном. Чрезмерная оборонительная позиция сама по себе ничего не доказывает, поскольку она может являться естественной реакцией даже в случае ложного обвинения.

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Язык тела и слова — несинхронизированы

По мнению экспертов, также следует обращать внимание на то, насколько хорошо невербальные сигналы соответствуют сказанным словам. Например, кто-то может сказать, что он спокоен, но выглядеть напряженным, или улыбнуться, обсуждая неприятную тему.

Зрительный контакт не показателен

Долгое время было ошибочное мнение, что лжец не смотрит другому человеку в глаза, но исследования этого не подтверждают. Некоторые люди действительно избегают зрительного контакта, а другие делают наоборот: они сознательно, почти чрезмерно интенсивно, смотрят в глаза другому человеку, потому что хотят казаться убедительными.

Впрочем, психологи призывают не делать выводов по одному отдельному поведению. Они объясняют, что напряжение, растерянность, усталость или тревога могут вызвать реакции, которые легко неправильно понять.

Хотя нет надежного способа обнаружить ложь, одновременное появление нескольких подозрительных признаков может свидетельствовать о том, что следует относиться к сказанному с большей осторожностью.

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