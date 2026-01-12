ТСН в социальных сетях

Как понять, что кот болен: ветеринар назвал ключевые симптомы, которые нельзя игнорировать

Эксперт назвал признаки, которые свидетельствуют о том, что кот может быть нездоровым.

Кот

Кот / © pexels.com

Ветеринарный эксперт Брайан Фолкнер исследовал несколько ключевых симптомов, которые указывают на то, что ваша кошка находится в стрессовом состоянии или же болеет.

Об этом пишет mirror.co.uk.

Доктор Брайан Фолкнер объяснил, что даже незначительные изменения в использовании лотка для туалета или движениях хвоста могут указывать на то, что что-то не так, и что в таких случаях необходимо вмешательство на ранней стадии.

«Важно уделить время, чтобы понять поведение вашей кошки, включая ее голосовые проявления и язык хвоста, чтобы вы могли легко распознать любое необычное поведение. С помощью своего поведения кошки могут общаться или показывать, что они могут иметь проблемы. Раннее вмешательство является ключевым для решения любых поведенческих или медицинских проблем», — объясняет эксперт.

Доктор Фолкнер выделил всего восемь признаков, на которые владельцам следует обратить внимание:

  • Вялость.

  • Кот пытается спрятаться.

  • Признаки боли (могут варьироваться от скрытого до явного дискомфорта)

  • Внезапная агрессия.

  • Изменения в использовании лотка для туалета.

  • Более частые голосовые проявления, чем обычно.

  • Изменения в привычках питания или питья.

  • Компульсивное поведение, такое как чрезмерное вылизывание. Если кот чрезмерно ухаживает за шерстью, он может потерять шерсть на теле или получить открытые раны, которые могут инфицироваться бактериями.

Доктор Фолкнер продолжил: «Кошки вылизывают себя по нескольким причинам, в частности для того, чтобы поддерживать чистоту шерсти, охлаждаться в теплую погоду и даже уменьшать стресс. На самом деле кошки проводят до половины своего времени в состоянии бодрствования, вылизывая себя.

В семьях, где проживает несколько котов, нередко можно увидеть, как коты ухаживают друг за другом. Такое поведение называется «аллодогляд» и используется котами для проявления привязанности, укрепления связей или создания общего группового запаха»

Однако он добавил: «Если вы заметили, что ваша кошка прячется чаще, чем обычно, или чрезмерно ухаживает за шерстью, то мы рекомендуем вам обратиться к ветеринару».

