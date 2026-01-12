Как понять, что кот болен: ветеринар назвал ключевые симптомы, которые нельзя игнорировать

Кот / © pexels.com

Ветеринарный эксперт Брайан Фолкнер исследовал несколько ключевых симптомов, которые указывают на то, что ваша кошка находится в стрессовом состоянии или же болеет.

Об этом пишет mirror.co.uk.

Доктор Брайан Фолкнер объяснил, что даже незначительные изменения в использовании лотка для туалета или движениях хвоста могут указывать на то, что что-то не так, и что в таких случаях необходимо вмешательство на ранней стадии.

«Важно уделить время, чтобы понять поведение вашей кошки, включая ее голосовые проявления и язык хвоста, чтобы вы могли легко распознать любое необычное поведение. С помощью своего поведения кошки могут общаться или показывать, что они могут иметь проблемы. Раннее вмешательство является ключевым для решения любых поведенческих или медицинских проблем», — объясняет эксперт.

Доктор Фолкнер выделил всего восемь признаков, на которые владельцам следует обратить внимание:

Вялость.

Кот пытается спрятаться.

Признаки боли (могут варьироваться от скрытого до явного дискомфорта)

Внезапная агрессия.

Изменения в использовании лотка для туалета.

Более частые голосовые проявления, чем обычно.

Изменения в привычках питания или питья.

Компульсивное поведение, такое как чрезмерное вылизывание. Если кот чрезмерно ухаживает за шерстью, он может потерять шерсть на теле или получить открытые раны, которые могут инфицироваться бактериями.

Доктор Фолкнер продолжил: «Кошки вылизывают себя по нескольким причинам, в частности для того, чтобы поддерживать чистоту шерсти, охлаждаться в теплую погоду и даже уменьшать стресс. На самом деле кошки проводят до половины своего времени в состоянии бодрствования, вылизывая себя.

В семьях, где проживает несколько котов, нередко можно увидеть, как коты ухаживают друг за другом. Такое поведение называется «аллодогляд» и используется котами для проявления привязанности, укрепления связей или создания общего группового запаха»

Однако он добавил: «Если вы заметили, что ваша кошка прячется чаще, чем обычно, или чрезмерно ухаживает за шерстью, то мы рекомендуем вам обратиться к ветеринару».

