Как понять, что мужчина вам не подходит: советы для первого свидания

На первом свидании можно увидеть некоторые признаки или проявления, которые могут свидетельствовать о том, что мужчина вам не подходит.

Женщины нередко во время первого свидания задаются вопросом, подходит им мужчина или не подходит. Выявить это сразу и не тратить свое и партнера время в будущем – не так легко, как кажется. И все из-за неоднозначных оценочных суждений по поводу человека, которые мы можем создавать.

ТСН.ua расскажет, как на первом свидании узнать, что мужчина вам не подходит.

Да, на первом свидании можно заметить некоторые признаки или проявления, которые могут свидетельствовать о том, что мужчина вам не подходит. Однако нужно обращать на них внимание и стараться максимально проанализировать — это нужно для того, чтобы сэкономить время на свиданиях, которые могут в будущем так и не превратиться во что-то серьезное.

Как понять, что мужчина вам не подходит

Первое на что нужно обратить внимание – общение. Поймайте себя на уме, приятно ли вам общаться с человеком. Если общение с мужчиной вас не интересует или вы чувствуете несоответствие в способах общения, это может являться показателем того, что между вами недостаточна химия.

Не менее важны и общие ценности и интересы. Если вы замечаете, что у вас слишком разные взгляды на жизнь, ценности или интересы, это может свидетельствовать о том, что ваши характеры не хорошо согласуются.

Отсутствие уважения говорит о том, что вам дальше идти не «одним путем». Если мужчина проявляет невнимательность, не уважает ваши границы или личность, это может свидетельствовать о недостаточном уважении к вам, как к женщине.

Обратите внимание на чувство неудобства или неуверенности. Если вы чувствуете себя неудобно или неуверенно рядом с мужчиной, поэтому вам приходится “переступать через себя” и продолжать общаться, это может быть важным сигналом для того, чтобы не продолжать коммуникацию дальше.

Откровенно поговорите с мужчиной и выясните, заинтересованы ли вы в дальнейших встречах или общении. Если вам не хочется больше общаться с этим человеком после первой встречи, то очевидно, продолжать и не нужно.

Однако эти сигналы не являются постоянными. В первую очередь важно создать по отношению к человеку первое впечатление. Оно может быть положительным или отрицательным. Но и это не всегда говорит о том, что человек вам не подходит. Иногда для того, чтобы разобраться – нужно больше времени. Если у вас есть сомнения, возможно стоит дать еще одну возможность, прежде чем принимать окончательное решение.

Напомним, что получить внимание мужчин может быть сложной задачей. Они много обращают внимание на уверенность женщины, ее поведение и вовлеченность в них.