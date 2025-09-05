Как понять, что собака вас любит: эксперты назвали главный знак

Спящая собака / © Credits

Эксперты рассказали о малоизвестном знаке любви собак к своим хозяевам, который проявляется во время сна. Речь идет о жесте, известном как «млем» — когда животное выдвигает язык и вяло облизывает губы или нос.

Об этом сообщило издание Express.

Как объясняют специалисты, такое проявление свидетельствует, что собака чувствует себя в безопасности, расслабленно и доверяет человеку. В TikTok-видео пользователя @amazinganimals.us показан пример этого жеста: собака вяло шевелит языком, засыпая. Автор видео отмечает, что это «одна из самых больших форм любви», которую пес может продемонстрировать.

В подписи к видео говорится, что «млем» скрывает послание, о котором мало кто знает, и оно является признаком того, что собака чувствует себя вполне защищенной рядом со своим хозяином. В комментариях пользователи поделились собственными историями: одни рассказывали, что их собаки делают «млемы» как во сне, так и наяву, другие назвали эти звуки «лучшими в мире».

Специалисты из организации Blue Cross уточняют: собаки имеют разные способы проявлять любовь — это расслабленный зрительный контакт, виляние хвостом, взволнованные приветствия, облизывание хозяина и желание лежать рядом. Они добавляют, что облизывание помогает животному выразить привязанность и одновременно высвобождает эндорфины, которые создают ощущение счастья в мозгу как собаки, так и человека.

