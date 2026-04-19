Как понять, что у собаки что-то болит: 17 тревожных сигналов

Последние исследования показали, что большое количество владельцев собак не понимают, когда у животного что-то болит. Есть по меньшей мере 17 признаков, указывающих на боль у собаки, но хозяева редко обращают на них внимание.

Если смогут, собаки до последнего будут скрывать боль. Об этом пишут Mirror.

Как понять, что у собаки что-то болит: 17 признаков

То, что хозяева не распознают боль у собаки, может влиять на поведение животного, его здоровье и благополучие. Старшая преподавательница зоотехники Университета Ноттингем Трент Жаклин Бойд поделилась, что собаки издают звуки боли только тогда, когда она уже зашкаливает, и животное не может терпеть.

Большинство собак маскирует свою боль, выдать ее могут лишь едва заметные изменения в поведении. При проведении исследования людям раздали бланк с 17 вариантами ответа. Людей попросили выбрать симптомы, указывающие на то, что у собаки что-то болит.

Все ответы были правильными, но в большинстве случаев люди выбирали всего несколько вариантов. Вот 17 признаков, свидетельствующих, что у собаки что-то болит:

неуверенное поднятие лап;

уменьшение игровой активности;

собака становится раздражительной, замкнутой;

колебания настроения;

частое зевание;

облизывание губ и носа;

изменения выражения морды;

отведение взгляда;

частое моргание;

замирание собаки в одной позе;

повышенная привязанность к хозяину, преследование;

беспокойство по ночам;

облизывание полов и поверхностей;

усиленное самовылизывание;

чрезмерное нюхание воздуха;

сгорбленная спина;

хромота, прыжки или измененная походка.

Все эти симптомы могут сигнализировать, что ваша собака страдает. При малейшем подозрении отведите животное к ветеринару. Владельцам собак советуют обращать внимание на животное во время его сна. Если сон собаки беспокоен, у собаки сильно шевелятся глаза, она облизывается или грызет собственное тело — это сигналы, которые нельзя игнорировать.

Также распространен симптом, когда собака меняет свое естественное положение, в котором сидит или лежит всегда, не дает касаться определенных участков кожи или меняет положение ушей, шерсти и т.д.

Эксперт заметила, что участники исследования, у которых нет собак, дали больше правильных ответов, чем владельцы четырехлапых.

Как понять, что собака несчастна и нервничает

Собаки не всегда могут прямо показать свой стресс. Они передают сигналы через свое поведение, которое люди часто не понимают.

Самыми распространенными признаками, что собака несчастна, является странное поведение во время объятий, нервозность, желание вырваться. Также стресс у собаки выдают прижатые назад уши, частое облизывание губ.

Узнайте больше о том, как распознать стресс у собаки.

Также не все хозяева замечают солнечные ожоги у собак после прогулки. Рассказываем, как их распознать и не допустить в будущем.