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Как понять, что вам лгут: учёные назвали три признака, которые трудно скрыть
Даже когда человек тщательно скрывает правду, его глаза могут реагировать на обман. Немецкие учёные выявили три характерных изменения, сопровождающих попытки солгать.
Немецкие учёные обнаружили, что при сокрытии правды у людей меняются размер зрачков, частота морганий и продолжительность взгляда. Эти особенности могут помочь определить, когда человек пытается обмануть собеседника.
Об этом сообщает UNILAD со ссылкой на исследование специалистов Ульмского университета, опубликованное в научном журнале PLOS One.
Учёные провели эксперимент с участием 37 взрослых добровольцев, чтобы выяснить, как меняется поведение глаз при сокрытии информации. Выяснилось, что попытки обмануть другого человека сопровождаются характерными реакциями, связанными с дополнительной нагрузкой на мозг.
Как глаза могут выдать лжеца
Во время эксперимента участники надевали специальные очки, которые отслеживали движения глаз, частоту морганий и размер зрачков. Добровольцы играли с так называемым менталистом, задачей которого было угадать тайно выбранную карту.
В зависимости от условий игры участники должны были либо честно назвать свою карту, либо скрыть её, либо убедить собеседника, что выбрали совсем другую.
Исследователи выявили три основных изменения в поведении глаз, сопровождавшие попытки скрыть информацию.
Расширение зрачков. У участников эксперимента зрачки расширялись сильнее, когда они пытались скрыть правду. По мнению исследователей, такая реакция может быть связана с дополнительными умственными усилиями во время обмана.
Режее моргание. Участники, скрывавшие правду, моргали реже. Вероятно, это объясняется повышенной концентрацией и попытками контролировать собственные реакции.
Более длительный взгляд. Во время обмана добровольцы реже фиксировали взгляд на определённых объектах, однако каждая такая фиксация длилась дольше.
Эти изменения были наиболее заметны в тех случаях, когда участники смотрели непосредственно на собеседника, а не на карты.
Сколько времени нужно человеку, чтобы солгать
Еще одним отличием оказалась скорость ответа. Люди, которые говорили правду, обычно реагировали чуть больше, чем за секунду. А вот тем, кто пытался обмануть собеседника, часто требовалось около двух секунд.
В то же время ученые установили, что определить ложные ответы на устные вопросы, предполагавшие только «да» или «нет», по одним лишь движениям глаз было сложнее. Однако даже в таких случаях участники тратили больше времени на обман.
Можно ли определить ложь по взгляду?
Авторы исследования отмечают, что отслеживание движений глаз может помочь выявить информацию, которую человек пытается скрыть.
В то же время учёные отмечают, что эксперимент проводился в лабораторных условиях. Поэтому необходимы дополнительные исследования, прежде чем отслеживание движений глаз можно будет использовать на практике в качестве детектора лжи.
В будущем полученные результаты могут помочь усовершенствовать методы выявления скрытой информации, в частности в ходе полицейских допросов и проверок безопасности.
Напомним, ранее мы сообщали, что отведённый взгляд, нервозность и длительные паузы далеко не всегда означают, что человек лжёт. Психологи рассказали, какие особенности поведения могут вызвать подозрение и что на самом деле помогает проверить правдивость слов.