Как распознать лжеца по глазам — три неожиданных признака / © Unsplash

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Немецкие учёные обнаружили, что при сокрытии правды у людей меняются размер зрачков, частота морганий и продолжительность взгляда. Эти особенности могут помочь определить, когда человек пытается обмануть собеседника.

Об этом сообщает UNILAD со ссылкой на исследование специалистов Ульмского университета, опубликованное в научном журнале PLOS One.

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Учёные провели эксперимент с участием 37 взрослых добровольцев, чтобы выяснить, как меняется поведение глаз при сокрытии информации. Выяснилось, что попытки обмануть другого человека сопровождаются характерными реакциями, связанными с дополнительной нагрузкой на мозг.

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Как глаза могут выдать лжеца

Во время эксперимента участники надевали специальные очки, которые отслеживали движения глаз, частоту морганий и размер зрачков. Добровольцы играли с так называемым менталистом, задачей которого было угадать тайно выбранную карту.

В зависимости от условий игры участники должны были либо честно назвать свою карту, либо скрыть её, либо убедить собеседника, что выбрали совсем другую.

Исследователи выявили три основных изменения в поведении глаз, сопровождавшие попытки скрыть информацию.

Расширение зрачков. У участников эксперимента зрачки расширялись сильнее, когда они пытались скрыть правду. По мнению исследователей, такая реакция может быть связана с дополнительными умственными усилиями во время обмана.

Режее моргание. Участники, скрывавшие правду, моргали реже. Вероятно, это объясняется повышенной концентрацией и попытками контролировать собственные реакции.

Более длительный взгляд. Во время обмана добровольцы реже фиксировали взгляд на определённых объектах, однако каждая такая фиксация длилась дольше.

Эти изменения были наиболее заметны в тех случаях, когда участники смотрели непосредственно на собеседника, а не на карты.

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Сколько времени нужно человеку, чтобы солгать

Еще одним отличием оказалась скорость ответа. Люди, которые говорили правду, обычно реагировали чуть больше, чем за секунду. А вот тем, кто пытался обмануть собеседника, часто требовалось около двух секунд.

В то же время ученые установили, что определить ложные ответы на устные вопросы, предполагавшие только «да» или «нет», по одним лишь движениям глаз было сложнее. Однако даже в таких случаях участники тратили больше времени на обман.

Можно ли определить ложь по взгляду?

Авторы исследования отмечают, что отслеживание движений глаз может помочь выявить информацию, которую человек пытается скрыть.

В то же время учёные отмечают, что эксперимент проводился в лабораторных условиях. Поэтому необходимы дополнительные исследования, прежде чем отслеживание движений глаз можно будет использовать на практике в качестве детектора лжи.

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В будущем полученные результаты могут помочь усовершенствовать методы выявления скрытой информации, в частности в ходе полицейских допросов и проверок безопасности.

Напомним, ранее мы сообщали, что отведённый взгляд, нервозность и длительные паузы далеко не всегда означают, что человек лжёт. Психологи рассказали, какие особенности поведения могут вызвать подозрение и что на самом деле помогает проверить правдивость слов.

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