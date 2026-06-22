Что свидетельствует о том, что ваша кошка несчастна: ученые поразили новым исследованием

Учёные объяснили, что влияет на счастье кошек / © pexels.com

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Владельцы кошек обычно уверены, что их четвероногие питомцы чувствуют себя прекрасно. Как показывает новое исследование Венского университета ветеринарной медицины, средняя оценка благополучия кошек, которую дают их хозяева, составляет целых 89 из 100 баллов.

Об этом пишет Die Welt.

Что на самом деле влияет на счастье кошки: ученые объясняют

Учёные решили проверить, действительно ли эта «интуиция» соответствует действительности. В исследовании, опубликованном в журнале «Applied Animal Behaviour Science», приняли участие более 400 владельцев кошек из Австрии и Германии. Они оценивали не только поведение своих питомцев, но и их здоровье, условия жизни и отношения между человеком и животным. В конце они ставили одну общую оценку: насколько счастлив их кот.

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Учёные сравнили эти ответы с более «техническим» анализом благополучия, основанным на целых 54 показателях, среди которых — уровень энергии, аппетит, настроение, физическая форма и способ взаимодействия с человеком. Вывод? Владельцы в большинстве случаев хорошо чувствуют настроение своих кошек, но не всё так очевидно, как кажется.

Проще всего заметить простые вещи: кот активен, мурлычет, охотно играет, поэтому мы считаем, что он счастлив. Если он апатичен или болен, оценка снижается. Проблема в том, что некоторые важные сигналы ускользают от внимания владельцев.

Хорошим примером служит вес. Оказалось, что избыточный вес кошек практически не влиял на оценку их благополучия владельцами. Даже если кошка, возможно, страдает ожирением и менее активна, многие владельцы все равно считают, что все в порядке. Аналогично обстоит дело и с возрастом. Пожилых кошек часто оценивали так же хорошо, как и молодых, несмотря на то, что их состояние постепенно ухудшалось.

Учёные проверили, счастливы ли кошки: неожиданные результаты исследования

Как объясняет одна из авторов исследования, Андреа Соммезе, проблема заключается не в отсутствии заботы со стороны владельцев, а в том, как устроено человеческое восприятие.

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«Мы сосредотачиваемся на том, что видно здесь и сейчас. Это своего рода „слепота“ в оценке», — пояснила учёная

Интересно, что исследование также выявило и положительный момент. Наибольшее влияние на благополучие кошек оказывает взаимодействие с человеком: совместное пребывание, поглаживание, разговор или просто спокойное присутствие. Не менее важна возможность играть или исследовать окружающую среду. Эти элементы часто упускаются из виду владельцами при повседневной оценке, поскольку они не столь «заметны».

В настоящее время учёные работают над разработкой инструментов, которые помогут лучше оценивать состояние животных в повседневной жизни. А пока самое главное — внимательнее наблюдать за котом не только тогда, когда он мурлычет на диване, но и в его повседневном поведении.

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