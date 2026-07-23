Как понять, что вы нравитесь человеку: 9 скрытых сигналов речи тела

Знаки симпатии: как язык тела разоблачает заинтересованность / © pixabay.com

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Невербальная коммуникация составляет более 80% всей информации, которую мы считываем при общении. Даже когда человек пытается скрыть свои чувства или стесняется сказать о них вслух, его тело действует подсознательно.

Венгерское медицинско-психологическое издание Egészségkalauz подготовило разбор главных невербальных маркеров, безошибочно разоблачающих скрытую симпатию и взаимный интерес.

Человек ищу вашу компанию

Если кто-то регулярно сидит рядом с вами, любит инициировать разговор или часто ищет вашу близость в группе, это обычно свидетельствует о том, что он чувствует себя комфортно рядом с вами.

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Слушайте, что он говорит

Один из лучших признаков искреннего интереса — когда кто-то не только слушает вас, но и помнит то, что вы ему рассказывали раньше.

Позже он спрашивает предыдущую историю, расспрашивает о важном событии или вспоминает мелкие детали.

Часто тебе улыбается

Искренняя улыбка часто является самопроизвольной реакцией.

Если кто-то регулярно улыбается, когда видит вас или имеет расслабленное, дружеское выражение лица, когда вы говорите, это может быть распространенным признаком положительных эмоций.

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Поддерживает зрительный контакт

Люди склонны подольше смотреть в глаза тому, кто им нравится. Природный зрительный контакт может являться признаком внимания и заинтересованности, особенно если он не кажется навязанным.

Пишет или звонит по телефону первым

Ты не всегда пишешь первым.

Если другая сторона также регулярно отправляет сообщения, звонит по телефону или предлагает встречу, это может свидетельствовать о том, что для нее важна поддержка отношений.

Его (ее) язык тела открыт

По словам психологов, осанка может многое рассказать. Если человек возвращается к вам во время разговора, не создает физический барьер между собой и вами и принимает расслабленную позу, это часто является признаком открытости.

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Интересны ваши мысли

Сочувствующие кому-то люди часто задаются вопросом, что тот думает. Человек спрашивает мнения собеседника, слушает его советы и действительно реагирует на то, что он говорит.

Добровольная помощь

Если кто-то предлагает вам помощь, не прося или оказывает вам небольшие услуги, это часто признак того, что такие люди ценят ваши отношения.

Перенимает на себя ваши движения

Во время разговоров часто случается, что нравящиеся друг другу люди бессознательно принимают схожие позы или имитируют жесты друг друга.

В психологии это называется эффектом зеркала и считается распространенной особенностью хороших отношений.

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Не делайте выводов на основе одного признака

Важно помнить, что само по себе это поведение не доказывает сострадания.

Некоторые люди от природы более улыбчивы, общительны или готовы помочь, чем другие. Вот почему следует обращать внимание на то, появляются ли несколько признаков одновременно, даже в течение более длительного периода времени.

Если кто-то регулярно ищет вашу компанию, интересуется вами, слушает то, что вы говорите, и любит проводить с вами время, это, вероятно, признак того, что вы ему действительно нравитесь.

Ранее психолог рассказала о сигналах выгорания в отношениях, которые нельзя игнорировать.

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