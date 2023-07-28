Как появился Кен: история создания бойфренда Барби и какое его полное имя (фото)

У него даже знак зодиака.

После выхода в свет нашумевшей ленты "Барби", пользователи все больше стали узнавать об этих куклах.

Как оказалось, бойфренд Барби – Кен – имеет не менее интересную историю создания. На самом деле знаменитая пластиковая кукла была названа в честь реального человека, передает dailystar.co.uk.

Полное имя Кена – Кеннет Шон Карсон, и он был назван в честь сына создателя Барби – Рут Хендлер. Автор также стала соучредительницей Mattel вместе со своим мужем Эллиотом.

Впервые кукла появилась на прилавках магазинов в марте в 1961 году, сделав Кена по знаку зодиака Рыбами.

Его представили спустя два года после того, как Mattel впервые выпустила куклу Барби. Создавать Кена начали после жалобы на то, что Барби была незамужней женщиной.

Первая кукла Кен была одета в красный купальный костюм и сандалии, а на плечах было полотенце.

Кен 1961 года / Фото: Getty Images

Но сын Рут утверждал, что он не похож на куклу пляжного бездельника, названную в его честь. В 1989 году он сказал Los Angeles Times: "Кукла Кен — это Малибу. Он ходит на пляж и занимается серфингом. В нем все эти идеальные американские штучки".

Тем временем Кеннет Хендлер этим не занимался, он любил играть на пианино и ходил в кино с субтитрами.

Высота фигурки была 30 см, что на 1,3 см выше его девушки. Позже Кену расширили гардероб: на нем можно было увидеть роскошные смокинги, спортивные костюмы, шорты и туфли.

Кен 1985 года / Фото: Getty Images

Пара из вымышленного города Уиллоус, Висконсин.

Барби и Кен 1977 года / Фото: Getty Images

А Барби, полное имя которой Барбара Миллисент Робертс, было названо в честь дочери Хендлер Барбары, сестры Кеннета Хендлера.

Пластиковая кукла дебютировала 9 марта в 1959 году, что также делает ее по знаку зодиака Рыбами.

Напомним, 62-летняя суперфанатка Барби шокировала своей коллекцией. За 30 лет она собрала 15 000 разных кукол.

Читайте также: