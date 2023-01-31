Как правильно экономить, чтобы иметь тысячи долларов в конце года: советы на день, неделю и месяц

Эксперт из финансов поделилась простыми финансовыми привычками, которые нужно соблюдать ежедневно, еженедельно, ежемесячно и ежегодно, чтобы сэкономить тысячи долларов в год.
Австралийская основательница и генеральный директор Общества умных женщин Теа Анджелос считает, что выполнение нескольких не слишком сложных правил на регулярной основе может значительно повысить банковский баланс. Конечно, в условиях войны в Украине многие украинцы были вынуждены сократить свои расходы, но тема сохранения денег и их приумножение остается актуальной.
Об этом говорится на Daily Mail.
Каждый день
Следует отслеживать свои расходы и проверять свой банковский баланс. Когда вы начнете записывать расходы, вы поймете, где можно их сократить и на что действительно тратите свою зарплату.
Еженедельно
Анджелос убеждена, что каждые семь дней нужно делать еще две вещи: проверять свои сбережения и расходы, а также планировать свое питание.
Покупая продукты раз в неделю, вместо того, чтобы делать покупки в течение недели, вы будете автоматически тратить меньше.
Покупать продукты вместо готовой пищи поможет дополнительно сократить расходы, поскольку существует правило "готовить один раз, а есть дважды".
Ежемесячно
Анджелос советует ежемесячно пересматривать свой бюджет и автоматизировать свои счета, сбережения и инвестиции.
Автоматизация ваших переводов означает, что вы будете оплачивать счета, не задумываясь о них, а просмотр бюджета означает, что вы можете сократить любые лишние расходы.
Ежегодно
Анджелос также рассказала о трех сберегательных счетах, которые нужны каждому, в том числе высокодоходный сберегательный счет для краткосрочных целей, таких как поездка в отпуск или покупка техники.
Второе – это высокодоходный сберегательный счет для долгосрочных целей. Речь идет о сохранении на большие покупки: авто, дом и т.д.
И в-третьих, необходимо иметь счет "экстренного фонда", когда "что-то пойдет не так". В этом случае следует иметь накопление на три-шесть месяцев ваших расходов на случай, если что-нибудь пойдет не так.
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