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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
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243
Время на прочтение
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Как правильно и нежно называть Наталью на украинском: традиционные и редкие формы имени

Как правильно называть Наталию на украинском

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
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Как назвать Наталью

Как назвать Наталью

Имя «Наталя» (или «Наталія») имеет глубокие корни — они произошли от латинского словосочетания Natalis Domini, что означает «Рождество Господне». Именно поэтому это имя чаще всего истолковывают как «родная», «благословенная» или «родившаяся на Рождество». В украинское именослово оно вошло вместе с христианской традицией, а особую популярность в нашей культуре приобрело благодаря знаменитой пьесе Ивана Котляревского «Наталка Полтавка», где главная героиня стала настоящим символом украинской женственности.

Филологи и языковые эксперты предлагают украинцам отказываться от русифицированного варианта «Наташа». Зато наша языковая традиция предлагает множество более благозвучных, удельных и самобытных форм.

Для официального общения и первого знакомства

В документах, во время учебы, на работе или при первой встрече уместнее всего использовать две классические литературные формы имени:

  • Наталія (более торжественная, официальная форма);

  • Наталя (более мягкий и естественный вариант).

Для друзей, коллег и знакомых

В непринужденном, но уважительном повседневном общении наиболее естественно звучат следующие традиционные формы:

  • Наталка  — классический украинский вариант с богатым историческим подтекстом;

  • Наталя — универсальное и очень дружелюбное обращение;

  • Наталі  — утонченная форма на французский манер, придающая общению особый шарм.

Для родных, близких и любимых

Если вы хотите обратиться к ребенку, родственнице, любимой девушке или близкой подруге, украинский язык предлагает нежные и нежные варианты:

  • Наталочка и Наталонька — самые теплые формы, полные заботы;

  • Наталуся — удельная, очень кроткая и мягкая украинская форма;

  • Натуся — уютное домашнее обращение.

Редкие и оригинальные украинские формы Натали

Если вам хочется удивить Наталью оригинальностью и использовать короткую, стильную и не избитую форму, филологи советуют обратить внимание на следующие аутентичные сокращения:

  • Тата — редкая, свежая и очень короткая украинская форма;

  • Тася — удивительно нежный и самобытный вариант;

  • Тала или Талочка — мягкое и оригинальное обращение, образованное от второй части имени;

  • Ната — современная, лаконичная и быстрая форма;

  • Натка — короткое и динамичное дружеское обращение;

  • Туся — еще один милый вариант для круга ближайших.

Когда у Натальи День ангела

Обладательницам этого прекрасного имени следует помнить о важной дате. По новому лианскому церковному календарю главный День ангела Натальи отмечают 26 августа. В этот день чтят память святой мученицы Натальи и ее мужа Адриана.

Чтобы подчеркнуть красоту украинского языка и выразить уважение собеседнице, всегда используйте звательный падеж:

  • «Наталіє!» (для официальных поводов)

  • «Наталю!» (универсально и очень мягко)

  • «Наталко!» (традиционно и дружески)

  • «Наталочко! / Наталусю!» (с максимальной нежностью)

Выбирайте ту форму, которая лучше всего отражает вашу близость, и раскрываете богатство украинских имен в ежедневном общении.

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Дата публикации
Количество просмотров
243
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