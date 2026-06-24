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Как правильно и нежно называть Наталью на украинском: традиционные и редкие формы имени
Как правильно называть Наталию на украинском
Имя «Наталя» (или «Наталія») имеет глубокие корни — они произошли от латинского словосочетания Natalis Domini, что означает «Рождество Господне». Именно поэтому это имя чаще всего истолковывают как «родная», «благословенная» или «родившаяся на Рождество». В украинское именослово оно вошло вместе с христианской традицией, а особую популярность в нашей культуре приобрело благодаря знаменитой пьесе Ивана Котляревского «Наталка Полтавка», где главная героиня стала настоящим символом украинской женственности.
Филологи и языковые эксперты предлагают украинцам отказываться от русифицированного варианта «Наташа». Зато наша языковая традиция предлагает множество более благозвучных, удельных и самобытных форм.
Для официального общения и первого знакомства
В документах, во время учебы, на работе или при первой встрече уместнее всего использовать две классические литературные формы имени:
Наталія (более торжественная, официальная форма);
Наталя (более мягкий и естественный вариант).
Для друзей, коллег и знакомых
В непринужденном, но уважительном повседневном общении наиболее естественно звучат следующие традиционные формы:
Наталка — классический украинский вариант с богатым историческим подтекстом;
Наталя — универсальное и очень дружелюбное обращение;
Наталі — утонченная форма на французский манер, придающая общению особый шарм.
Для родных, близких и любимых
Если вы хотите обратиться к ребенку, родственнице, любимой девушке или близкой подруге, украинский язык предлагает нежные и нежные варианты:
Наталочка и Наталонька — самые теплые формы, полные заботы;
Наталуся — удельная, очень кроткая и мягкая украинская форма;
Натуся — уютное домашнее обращение.
Редкие и оригинальные украинские формы Натали
Если вам хочется удивить Наталью оригинальностью и использовать короткую, стильную и не избитую форму, филологи советуют обратить внимание на следующие аутентичные сокращения:
Тата — редкая, свежая и очень короткая украинская форма;
Тася — удивительно нежный и самобытный вариант;
Тала или Талочка — мягкое и оригинальное обращение, образованное от второй части имени;
Ната — современная, лаконичная и быстрая форма;
Натка — короткое и динамичное дружеское обращение;
Туся — еще один милый вариант для круга ближайших.
Когда у Натальи День ангела
Обладательницам этого прекрасного имени следует помнить о важной дате. По новому лианскому церковному календарю главный День ангела Натальи отмечают 26 августа. В этот день чтят память святой мученицы Натальи и ее мужа Адриана.
Чтобы подчеркнуть красоту украинского языка и выразить уважение собеседнице, всегда используйте звательный падеж:
«Наталіє!» (для официальных поводов)
«Наталю!» (универсально и очень мягко)
«Наталко!» (традиционно и дружески)
«Наталочко! / Наталусю!» (с максимальной нежностью)
Выбирайте ту форму, которая лучше всего отражает вашу близость, и раскрываете богатство украинских имен в ежедневном общении.