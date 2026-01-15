Как правильно на украинском — "безплатний", "безоплатний" чи "безкоштовний": что является калькой по русскому языку

Как правильно на украинском

В украинском языке прилагательные бесплатный, безвозмездный и бесплатный используют, когда речь идет о товарах или услугах, за которые не нужно платить, однако они не полностью тождественны по употреблению и стилю.

Почему «безплатний» — это не русская калька

В словарях украинского языка слово «безплатний» фиксируется как прилагательное, что означает «не оплачиваемый, не нуждающийся в оплате». Оно является частью украинской лексики и не считается калькой по другому языку, несмотря на внешнее сходство с русским бесплатно. Это подтверждают академические источники и словарные статьи — прилагательное «безплатний» в словарях украинского литературного языка.

Слова “безплатний” и “безоплатний” не являются русскими кальками, и употребление первого не обязательно свидетельствует о русизме. По этимологии они произошли от славянской морфемы plata — «плата, цена», имеющая параллели в других славянских языках.

Чем отличаются слова «безплатний» та «безоплатний»

“Безплатний” и “безоплатний” означают одно и то же по содержанию — то, за что не нужно платить. Разница между ними не смысловая, а стилистическая.

Слово «безплатний» является общеязычным употребляемым в нейтральных или публицистических текстах, в разговорной и художественной речи, а также в материалах для широкой аудитории. Его используют, когда нужно просто сообщить, что услуга, мера или товар предоставляются без взимания платы, без юридических уточнений. Именно поэтому это слово часто встречается в новостях, объявлениях, информационных сообщениях для граждан.

Слово «безоплатний» имеет то же значение, но относится к официально-деловому стилю. Оно системно используется в нормативно правовых актах Украины, в документах органов власти, судебных решениях, договорах и законах. В таких текстах слово «безоплатний» выполняет терминологическую функцию и употребляется как устоявшееся юридическое определение действия или услуги, осуществляемое без внесения платы.

Следовательно, различие между “безплатний” и “безоплатний” заключается не в значении, а в сфере употребления. В обычном информационном или новостном тексте нормативный “безплатний”, тогда как в юридических и официальных документах правильной формой является “безоплатний”.

Ньюансы употребления слова «безкоштовний»

Слово «безкоштовний» также означает, что за товар или услугу не нужно платить, однако отличается от «безплатний» і «безоплатний» своим языковым происхождением и стилистическим употреблением.

“Безкоштовний” буквально означает «не нуждающийся в деньгах». В современном украинском языке оно нормативное, но имеет преимущественно публицистическую и разговорно-информационную окраску. Именно это слово чаще всего используется в рекламе, анонсах, бытовых сообщениях, заголовках, то есть там, где важно подчеркнуть привлекательность предложения широкой аудитории.

В то же время языковеды обращают внимание, что «безкоштовний» семантически менее точен, чем «безплатний» или «безоплатний». Дело в том, что “кошти” — это только форма денег, в то время как плата может быть более широким понятием и включать не только денежную, но и другую форму оплаты. Именно поэтому в юридических, административных и нормативных текстах слово «безкоштовний» практически не используется.

Итак, ключевое отличие слова «безкоштовний» состоит в том, что:

оно является нормативным, но неофициальным по стилю;

лучше всего подходит для бытового, информационного и рекламного контекста;

не используется как юридический или терминологический соответствие в документах.

Употребление слов «безплатний», «безоплатний», «безкоштовний»

Все три прилагательных — “безплатний”, “безоплатний” і “безкоштовний” — являются нормативными формами украинского языка. Они не взаимоисключающие, но имеют определенные стилистические оттенки. Поэтому выбор слова зависит от контекста: “безоплатний” — для официальных документов, “безкоштовний” — в повседневной речи, “безплатний” — в художественной или общей речи.