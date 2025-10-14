Как правильно на украинском называть "примерочную": только один вариант правильный

"Примерочная" на украинском

В повседневной жизни некоторые слова, особенно связанные с бытом и торговой деятельностью, часто произносятся или пишутся с заимствованиями по русскому языку. Одним из таких распространенных слов есть «примерочная» — пространство в магазине, где покупатели могут примерить одежду перед покупкой. Но является ли это слово верным украинским вариантом?

Большой толковый словарь современного украинского языка отмечает, что правильным соответствием русского «примерочная» в украинском является слово «приміряльня». Это особое помещение — кабинка или комната для примерки одежды — в украинской традиции называется именно так.

Слово «примерочная» возникло как калька из русского или через прямую адаптацию языковых моделей советского периода, подобно таким устаревшим словам, как «булочна» (пекарня) или «закусочна» (буфет).

Известные языковеды подчеркивают, что заботиться о чистоте речи важно не только с точки зрения эстетики, но и как признак образованности. Правильное употребление слов способствует сохранению культурной идентичности и уникальности украинского языка.

Итак, когда вы идете в магазин примерить новую одежду, на украинском лучше говорить, что вы идете в «приміряльню». Использование этого слова не только обогащает речь, но и поддерживает настоящую украинскую традицию в названиях обыденных вещей.