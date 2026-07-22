Как правильно на украинском называть самые распространенные автомобильные термины: не «масло» и не «двірники»

Автомобильные термины на украинском

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Русизмы и бытовой суржик укоренились в автомобильной тематике, поэтому украинские водители часто используют привычные кальки в повседневном общении. Однако у нашего языка есть точные и благозвучные соответствия для каждой детали или процесса, которые следует знать и использовать.

Самые распространенные автомобильные суржики: говорим по-украински правильно

“Склоочисники” вместо "дворников

Вместо привычного слова дворники в литературном языке следует использовать термин “склоочисники”. Это специальное устройство, предназначенное для автоматической очистки смотрового стекла транспортного средства от дождя и снега. Ветровое стекло должно быть чистым, поэтому при появлении капель влаги водитель должен включить именно стеклоочистители.

“Кермо” вместо руля

Еще одной распространенной ошибкой является употребление слова руль вместо украинского “кермо”. “Кермом” называют устройство, предназначенное для управления движением разных транспортных средств, в том числе автомобилей.

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“Мастило” вместо масла

Часто водители путают понятие технических жидкостей, называя моторное масло словом масло. Однако масло является пищевым продуктом, тогда как для механизмов используется “мастило” или олива, являющееся жировым веществом для уменьшения трения между деталями машин.

“Гальма” вместо тормозов

Нередко в разговорах можно услышать слово тормоза вместо правильного “гальма”. “Гальма” являются жизненно важным устройством для замедления или полного прекращения движения транспорта. В критических ситуациях на дороге нога резко вдавливает педаль “гальма” в пол, после чего машина останавливается.

“Затори” вместо пробок

Вместо разговорных пробок на дорогах следует употреблять слово “затори”, означающее скопление транспорта, что создает препятствие для движения.

“Посвідчення водія” вместо водительского удостоверения

Официальное название документа, дающего право управлять транспортным средством, также часто подвергается калькированию. Вместо некорректного словосочетания водительское удостоверение следует говорить “посвідчення водія”. Этот официальный документ подтверждает право управления транспортом.

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“Фара світить” вместо фара горит

Еще одной речевой ошибкой является выражение “фара горить”. На украинском языке фары или лампы не горят, а “світять”. Гореть может огонь или дом во время пожара, а светильники на автомобиле излучают свет, поэтому правильно говорить, что “фара світить”.

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