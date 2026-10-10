Как правильно на украинском сказать "даний": чем заменить слово

Как на украинском сказать "даний" / © pexels.com

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Его часто можно услышать в разговорах, увидеть в документах и прочесть в сообщениях. Однако во многих случаях это слово употребляют по образцу русского языка, хотя на украинском можно выразиться гораздо более естественно.

Почему слово «даний» не всегда уместно

Ошибка возникает тогда, когда словом «даний» пытаются заменить указательные местоимения «цей», «такий» или слова, обозначающие определенное время или обстоятельства. К примеру, изречения «у даний момент», «дана проблема» и «дане питання» часто являются кальками из российских конструкций.

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В украинском языке слово «даний» имеет свое значение — тот, который кто-то дал или который был предоставлен. Например: «Цей талант даний людині від природи». В таком контексте оно вполне уместно.

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В то время, когда речь идет об определенном предмете, вопросе, событии или времени, лучше подбирать слова в соответствии с содержанием предложения. Так речь будет звучать более естественно, а мысль будет ясна без лишних канцеляризмов.

Чем заменить слово «даний» на украинском

Универсального соответствия для всех случаев нет. Чтобы правильно построить предложение, следует учитывать его содержание.

Вот несколько распространенных примеров:

«У даний момент» — «зараз», «нині», «цієї миті» или «у цей момент». К примеру: «У даний момент я зайнятий» лучше сказать «Зараз я зайнятий».

«Дана ситуація» — «ця ситуація» или «така ситуація». Например: «Дана ситуація потребує уваги» можно заменить на «Ця ситуація потребує уваги».

«Дане питання» — «це питання» или «таке питання». Например: «Дане питання розглянуть пізніше» — «Це питання розглянуть пізніше».

«Даний документ» — «цей документ». Например: «Даний документ необхідно підписати» — «Цей документ необхідно підписати».

«У даному випадку» — «у цьому випадку» или «тут». Например: «У даному випадку варто зачекати» — «У цьому випадку варто зачекати».

Такие замены помогают избежать неудачных речевых калек и делают высказывания проще.

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Как избавиться от привычки употреблять русизмы

Чтобы говорить по-украински увереннее, не нужно запоминать длинные перечни запретных слов. Гораздо эффективнее научиться замечать неестественно звучащие конструкции и искать соответствия в зависимости от ситуации.

Вот несколько полезных советов:

Перечитывайте написанное. Если в тексте несколько раз повторяется слово «данный», проверьте, можно ли заменить его на «цей», «такий» или другую более точную конструкцию. Отдавайте предпочтение простым словам. Вместо «у даний момент часу» достаточно сказать «зараз», а вместо «на даний час» — «нині» или «тепер». Обратите внимание на контекст. Не каждое слово следует заменять механически. Например, в предложении «дар, даний людині від природи» слово «даний» имеет соответствующее значение. Читайте высококачественные русскоязычные тексты. Книги, статьи и редакторские материалы помогают постепенно усваивать естественные речевые конструкции. Используйте словари. Если возникают сомнения по поводу слова или выражения, проверяйте его значения и примеры употребления.

Важно помнить: речевая грамотность формируется постепенно. Даже если определенные кальки давно закрепились в привычной речи, их можно заменить более точными и благозвучными украинскими соответствиями.

FAQ

Как правильно сказать «даний» на украинском языке?

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В зависимости от контекста слово «даний» можно заменить на «цей», «той», «такий», «зараз», «нині» или другой подходник. Например, вместо «у даний момент» лучше сказать «зараз» или «у цей момент», а вместо «дане питання» — «це питання».

Чем заменить слово «даний» в предложении?

Сначала нужно определить содержание изречения. Если речь идет о конкретном предмете, обычно подойдет «цей»; если об обстоятельствах — «такий» или «цей»; если о времени — «зараз», «тепер» или «нині». В то же время в значении «той, якого дали» слово «даний» может быть вполне правильным.

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