Как правильно на украинском "смородина" или "порічки", происхождение этих слов

Говорим на украинском — как правильно "смородина" или "порічки"

Как правильно называть смородину, которая бывает черной, красной, белой.

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко объяснил, как правильно называть смородину, которая бывает разного цвета. Почему красную смородину называют "порічкою", каково происхождение слова "смородина".

"Смородина" — как правильно на украинском

Языковед рассказал, что в украинском языке можно использовать и название "смородина", и название "порічки", но для разных ягод. Название "смородина" используют для черных ягод, а "порічки" — для красных и белых.

"Растения и с красными, и с белыми, и с черными кисло-сладкими ягодками принадлежат к одной семье крыжовниковых. В научной литературе есть разные взгляды на названия этих растений, однако в украинском бытовом языке сложились два названия — смородина и порічки", — рассказал. Авраменко.

"Черные ягодки называют "смородиной", ее листья душистые. А красные и белые — порічки".

Происхождение названий "смородина" и "порічки"

Языковед объяснил, почему черную смородину называют "смородиной", а красную – "порічки".

Как пояснил Авраменко, название "смородина" имеет интересное происхождение. Дело в том, что если потереть листья растения с черными ягодками, то можно услышать сильный специфический запах.

"Слово "смородина" общекорневое со словом "сморід","вонь". Можно возразить, что вонь является неприятным запахом. Но в древности "вонять" означало "сильно пахнуть". Только со временем "вонять" приобрело негативное значение. Вообще, как отмечает языковед, в языках не всегда все так однозначно, как два плюс два равно четырем. Например, в русском языке "вонять" означает "смердіти", а в чешском языке "вонє" означает "пахнуть". Поэтому и духи в чешском языке так и называют — " вонялки".

Отсюда и название черной ягоды, которая "пахнет", а не "воняет" — "смородина".

Название "порічки" происходит от места, где, обычно росла эта ягода. В основном, в природе это растение растет у рек. Поэтому слово "порічки" образовано от предлога "по" и существительного "река".

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