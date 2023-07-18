Как правильно на украинском – убирать "пилососом" или "порохотягом": вы будете удивлены

Многие программы для проверки грамматики и орфографии переводят на украинский слово "пилосос" как "порохотяг". Приходится их слушать и исправлять.

Известный языковед и учитель Александр Авраменко рассказал, как правильно называть девайс для уборки.

Как на украинском правильно называть пылесос

Александр Авраменко уточнил, что слово "пилосос" является украинским, его не нужно исправлять и можно спокойно употреблять.

Кроме того, у аппарата для борьбы с пылью есть еще другие названия. По словам Авраменко, словари дают три варианта этого прибора. Самым распространенным является "пилосос", реже употребляемые — "пилотяг чи пилосмок". Такое интересное слово как "порохотяг" тоже является синонимом вышеупомянутых слов, но его употребляют реже всего.

Следовательно, можно спокойно убирать с помощью "пилососа".

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