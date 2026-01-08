Как правильно на украинском - "жарить" или "жарить": объяснение языковедов

Жарение / © pixabay.com

В стремлении очистить свою речь от суржика и калек, украинцы часто отказываются от удельных слов, ошибочно считая их чужими. Одной из самых горячих тем для дискуссий остается вопрос: как правильно говорить — «жарить» или «жарить» котлеты, картофель или рыбу?

Об этом пишет радиоведущая и языковед Ольги Багний.

Многие убеждены, что литературным является только слово «жарить», а «жарить» лучше забыть. Однако это миф. Академические словари украинского языка фиксируют оба слова как нормативные.

Багульник отмечает: считать слово «жарить» ошибкой — неправильно. Она имеет полное право на существование в нашем лексиконе.

Украинский языковед Александр Пономарев также объяснял, что «жарить» и «жарить» синонимы. В то же время он замечал, что в литературном языке стилистически лучше отдавать предпочтение слову «жарить».

Хотя слова и есть синонимы, некоторые филологи советуют различать их в зависимости от технологии приготовления пищи. Ключевой аспект кроется в источнике тепла и посуде.

Языковед Ольга Ходацкая предлагает простое правило разграничения:

Жарить — этот термин следует употреблять, когда вы готовите еду с использованием посуды (сковородки, котелка, кастрюли) и жира (масла, масла, сала).

Жарить — это слово более уместно, когда речь идет о приготовлении на открытом огне, углях («жару») или раскаленных поверхностях без использования посуды (например, на решетке или шампурах). Этимологически слово связано с существительным «жар».

Итак, если вы стоите у плиты со сковородкой — вы жарите. Если же вы вышли на пикник к мангалу — вы жарите мясо на жару. Оба варианта являются частью богатого украинского языка.

Напомним, среди украинцев растет интерес к диалектизмам, активно обсуждаемым в соцсетях. Одним из таких слов есть «пьец» — распространенный на Западе Украины, в частности в Галичине, разговорный диалектизм, означающий печь для отопления или приготовления пищи.

Слово зафиксировано в украинских словарях как нормативное и польское происхождение (от piec). Во Львове «пьецем» традиционно называли большую кафельную печь, а само слово дало начало ряду устоявшихся выражений, которые и сейчас используют в бытовом речи.