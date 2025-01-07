Как правильно по-украински "одягати", "надівати" чи "надягати"

Какая разница между словами "одягати", "надівати" чи "надягати"

В повседневной жизни часто возникает путаница в использовании глаголов "одягати", "надівати" чи "надягати" ". Хотя эти слова схожи по звучанию, они имеют разные значения и употребляются в разных контекстах.

"Одягати" используется, когда речь идет о процессе покрытия кого-то или себя одеждой. Например: "одягати плаття", "одягати штани", "одягати сорочку"

Степан сідлає коня, свого товариша, й жупан одягає» . (Т. Шевченко)

«Одягли в нову одежину, як панночку». (Панас Мирний)

"Надівати" применимо к аксессуарам или предметам, которые прикрепляются к телу. Например: "надівати окуляри", "надівати шапку", "надівати прикраси". Это слово не содержит корня "одяг", что помогает различать его значение.

Що це за дівчина? Де вона взялася в нашому селі? — думав молодий Джеря, надіваючи шапку і перекидаючи свитку через плече» (І. Нечуй-Левицький).

«Надівши сині окуляри, він сів під грушею» (І. Нечуй-Левицький).

"Надягати" является универсальным глаголом, который можно использовать как для одежды, так и для аксессуаров. Например: "надягати пальто", "надягати капелюх"

"Часом, в неділю, Підпара здіймав з жердки жупан і надягав на себе широкий пояс". (Михайло Коцюбинський).

•Один молодий чоловік, утомившись стрибанням через козла, одійшов набік і почав надягати на себе сюртук, скинутий було для легкости рухів (Леся Українка).

Как отмечает известный языковед Александр Авраменко: "Слово "одягатиь" имеет несколько значений, одно из них — снабжать кого-то одеждой. Для примера: вот дочь разбогатеет и нас, родителей, будет одевать. Также одевают одежду. "Одежа", "одежина" — наши древние украинские слова. Поэтому "одягають" платье, рубашку, юбку, пальто, плащ. А "надівають" различные аксессуары, украшения. Например: шапку, перчатки, ожерелья, серьги, очки. Надевают наручники".

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