Как правильно перевести слово «ширинка» на украинский

«ширинка» на украинском

В украинском языке слово «ширинка» знакомо многим, однако его употребление в современном литературном языке вызывает незаурядные дискуссии среди языковедов. Чаще всего этим словом называют застежку на передней части штанов, однако это действительно украинский стандарт — вопрос не такой очевидный, как кажется на первый взгляд.

Как утверждают некоторые эксперты, «ширинка» — это просто кусок ткани, вырезанный на полную ширину полотна. В прошлом этим термином называли скатерть, обрядовое полотенце или декоративный платок. А вот та часть брюк или джинсов, которую мы привыкли так называть, действительно имеет совсем другое название.

Правильный технический термин для «ширинки»

Когда речь заходит о застежке на штанах, специалисты по языку рекомендуют пользоваться техническим термином «гульфик». Именно это слово является нейтральным и употребляемым в профессиональной лексике, инструкциях по производству одежды, а также в соответствующих стандартах отрасли. Хотя слово «ширинка» широко используется в обиходе, в литературной речи и официальных текстах его рекомендуют избегать.

Как правильно на украинском будет «ширинка»

Наиболее приближенным к обыденному языку вариантом является «ширінька» — именно так советуют писать и употреблять это слово языковеды, если речь идет о разговорном стиле. Однако, нужно обратить внимание на произношение: правильный вариант с буквой «i» и мягким знаком.

В технических и литературных текстах — только «гульфик».

В ряде источников встречается еще один термин французского происхождения «брагетт», однако он чрезвычайно редок и почти не используется.

Подытоживая, в украинском языке для обозначения застежки на штанах лучше употреблять слово «гульфик». Если речь идет о разговорном варианте, возможно употребление слова «ширінька», причем именно в таком формате (с мягким знаком), хотя даже здесь многие языковеды советуют отдавать предпочтение технической терминологии. Самой же «ширинкой» в украинской традиции сначала называли совсем другой предмет одежды или быта — кусок ткани или полотенце.