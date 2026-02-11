Как правильно писать: "спочатку" или "з початку" – объяснения и примеры

Словарь / © Pexels

В украинском языке часто возникают сомнения в написании слов, которые звучат одинаково, но имеют разное грамматическое значение. Одной из наиболее распространенных дилемм является выбор между написанием «спочатку» и «з початку».

Об этом пишет «Радио ТРЭК».

Лингвисты отмечают: ошибка в этом случае возникает из-за непонимания контекста. На самом деле правило довольно простое и базируется на том, какую роль слово играет в предложении.

Когда «спочатку» пишем вместе

Слово «спочатку» пишется вместе, когда оно выступает наречием. В этом случае оно указывает на время или порядок действий.

Главный маркер для проверки — возможность замены синонимом. Если слово «спочатку» можно без потери содержания заменить на «спершу», то писать его нужно одним словом.

Пример:

Спочатку (спершу) зробимо домашнє завдання.

Спочатку (спершу) подумай, потім скажи.

Когда «з початку» пишем отдельно

Написание «з початку» раздельно применяется тогда, когда речь идет об существительном «початок» с предлогом «з». В таком контексте фраза указывает на конкретный промежуток времени или исходную точку в пространстве.

Здесь ключевым является наличие существительного, которое можно отменять (початок, початку, початком). Предлоги с существительными в украинском языке всегда пишутся отдельно.

Пример:

З початку і до кінця фільм був цікавим. (Можно задать вопрос: «з чого? — з початку фільму»).

З початку дня у магазині діє знижка.

Итак, чтобы не ошибиться, следует проанализировать предложение: если речь идет о порядке действий (спершу) — пишите вместе. Если же имеется в виду старт чего-то конкретного — употребляйте предлог отдельно.

Напомним, в разных регионах Украины бытуют собственные диалектизмы, которые могут быть непонятны жителям других областей. Одним из таких слов является «калабанчик» — так в некоторых регионах называют небольшой контейнер или судочек для еды, который берут с собой на работу или учебу.

Кроме этого, украинцы используют и другие локальные названия: в частности, на Донетчине распространены слова «тормозок» (еда на работу, особенно в шахту) и «мармід» (посуда для обеда).