Как правильно по-украински сказать «орел и решка»

Как на украинском «орел и решка»

Многие украинцы с детства привыкли принимать решения или играть в игры с помощью подбрасывания монеты, произнося «орел или решка». Эта фраза настолько прочно вошла в повседневный обиход, что ее часто используют автоматически. Однако с точки зрения культуры речи, исторического контекста и современных украинских реалий это выражение является абсолютно чужеродным, заимствованным и логически ошибочным.

Почему «орел и решка» – это имперский анахронизм

Чтобы понять ошибочность выражения, достаточно просто взглянуть на современные украинские деньги. Ни на одной ходовой или памятной монете Украины нет и никогда не было изображения орла.

Происхождение этих названий имеет четкие исторические корни:

«Орел» – это название появилось во времена Российской империи. На лицевой стороне тогдашних общегосударственных монет чеканился государственный герб — двуглавый орел. Понятно, что для украинских денег, где главным символом является Тризуб (Малый Государственный Герб Украины), это название абсолютно неактуально. «Решка» – история этого слова еще более специфична. Оно произошло от русского слова "решетка". Во времена царствования Петра I и последующих правителей на обратной стороне мелких медных монет отчеканили сложный, замысловатый королевский вензель — переплетенные буквы имени монарха. Простое население, по большей части не умеющее читать, видело в этих узорах только переплетенные линии, похожие на решетку. Со временем слово сократилось до «решка».

Таким образом, используя это изречение сегодня, мы фактически повторяем названия элементов российских имперских денег прошлых веков.

Как говорить правильно: официальная и научная терминология

В финансовой сфере, банковском деле и нумизматике существуют четкие международные стандарты, которые использует и Национальный банк Украины:

“Аверс” (от латинского adversus – обращенный лицом) – лицевая сторона монеты. На украинских монетах это та сторона, где расположен государственный герб, надпись «Украина» и год чеканки.

“Реверс” (от латинского revertor – поворачиваю назад) – обратную сторону монеты. На нем обычно размещается цифровое и текстовое обозначение номинала (например, 1, 2, 5 или 10 гривен).

“Гурт” – боковая поверхность (ребро) монеты, которая может быть гладкой, рифленой или с отчеканенными надписями.

В повседневном общении изречения «лицевая сторона» и «обратная сторона» являются наиболее точными и понятными литературными заменителями.

Что предлагает народное языкотворчество

Вместо чужого выражения орел и решка языковеды советуют использовать удельные украинские соответствия. Они выделяют несколько удачных вариантов, которые исторически бытовали в нашем языке или логически вытекают из ее природы и дизайна современных украинских монет.

При бросании монеты вместо «орел или решка» лучше всего использовать следующие пары:

“Герб чи число (цифра)” – это самый естественный, современный и логический вариант для украинских денег. Он четко описывает то, что человек видит перед собой, с одной стороны монеты отчеканена Герб Украины, с другой — число номинала.

“Тризуб чи номінал” — еще один точный вариант, полностью отвечающий визуальному оформлению современной гривны.

“Лик чи лік” — очень интересная и поэтическая народная пара слов, зафиксированная исследователями языка. Слово «лик» означает лицо, изображение или символ (сторона с гербом), а «лекарство» напрямую связано со счетом, цифрами и номиналом (сторона с цифрой).

“Чоло чи тило” — древние украинские слова, которые использовались для обозначения передней (чело) и задней (тыло) частей любого предмета, в том числе денег.

Также в некоторых регионах исторически использовали простое противопоставление «копійка чи герб» , где под «копійкою» подразумевали сторону, где написана цифра стоимости монеты.

