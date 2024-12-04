Как правильно по-украински сказать "попутчик": есть много соответствий

Не с "попутчиком" знакомятся в пути

В разговорной речи часто используют слово "попутчик". "Попутчиком" называют человека, с которым едут вместе в поезде, на автобусе, с кем едут вместе на автомобиле. Но это слово является суржиком, это языковая калька, возникшая от русского слова "путь" — "шлях".

"Попутчик" — как правильно на украинском

В украинском языке следует использовать слово "попутник".

Есть другие варианты, которые нужно использовать вместо русизма "попутчик".

Это "подорожанин" чи "подорожній" — означает человека, путешествующего вместе с вами. Это слово может иметь более общее значение.

— означает человека, путешествующего вместе с вами. Это слово может иметь более общее значение. "Спутником" называют идущего, едущего, путешествующего вместе с кем-нибудь. Слово чаще всего употребляется в контексте, когда речь идет о постоянном компаньоне в путешествии. "Спутником" называется лицо, которое просто путешествует с кем-то, то есть проводит с кем-то весь или почти весь путь. А "попутник" — лицо, которое с кем-то имеет тот же путь.

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