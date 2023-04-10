Как правильно ругаться: что говорили наши предки и в чем особенность употребления таких слов

Считается, что бранью люди инстинктивно лишаются эмоционального перенапряжения.

Блогер и педагог по технике речи Андрей Шимановский рассказал в эфире "Сніданку з 1+1", как правильно ругаться, как матерились наши предки, какие высказывания являются исключительно украинскими и в чем особенность употребления таких слов.

"То, что нецензурная брань пошла от россиян — миф. Потому что слова, которые мы видим на заборе, присущи всем индоевропейским языкам, особенно праславянского происхождения, то есть нашим соседям. Условно у поляков абсолютно те же матерные слова, по крайней мере их основа. Они произошли из индоевропейских языков или из тюркских, очень трудно установить точно, из какой страны они пошли, потому что все опрокидывают ответственность на соседей. У нас также есть и образная брань, являющаяся именно нашей характеристикой и определенным описанием ментального состава нашей нации. Потому что здесь речь идет об очень широком словарном запасе, мощной фантазии и мы таким образом составляем фантастические лексемы, которые потом используем", — рассказал он.

Шимановский добавил, что наше общее наследие связано с половыми органами — мужскими и женскими. Чисто украинская брань связана с органической потребностью человека ходить в туалет.

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Также среди украинцев очень распространены проклятия.

"Здесь сложно установить историческое соответствие — в какой момент и почему мы начали проклинать. Врагам мы можем составлять несколько более острые пожелания. Например, в отношении военного корабля наших соседей можно принять такое выражение — "шлях би його трапив". Это проклятие, которое означает инсульт", — отметил педагог.

Андрей Шимановский также привел в эфире чисто украинские фразеологизмы и назвал их значение:

Зарекалась свинья говно есть, бежит — целых два лежит! — о многократных обещаниях, когда человек обещал что-то сделать и не сделал; А чтобы быстрой Настей здесь тебя сносило — пожелание человеку диареи; Пусть тебе лягушка сиську даст — пожелание определенного негатива или трудностей в преодолении; пожелание смерти.

Педагог назвал также современных украинских писателей, в которых можно набраться нашей брани: "Маэстро, гений этого дела — Лесь Подервянский, Сергей Жадан, Юрий Издрык, Ирэна Карпа, Андрей Любка".

Как правильно ругаться на украинском — педагог по технике речи Андрей Шимановский

Отметим, в 2019 году в парламент подавали законопроект "О противодействии злословию" (о дематюкации языка) — предлагали штрафовать за нецензурную брань на телевидении, в СМИ и т.д. Однако его так и не приняли.

Напомним, ученые выяснили, почему коты реагируют на звук "пспспс". Исследователи уверены, что это для них не просто странное слово.

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