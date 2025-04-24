Как правильно сказать на украинском: «наличкой», «мелочь», «сдача»

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В повседневном общении мы часто используем слова, которые могут иметь несколько вариантов перевода на украинский язык в зависимости от контекста и желаемой точности выражения. Слова русского происхождения «наличкой», «мелочь» и «сдача» не исключение.

«Наличкой» — как правильно на украинском

Русское слово «наличкой » указывает на способ оплаты за товары или услуги.

Согласно действующим словарям украинского языка, в частности Академическим толковым словарем украинского языка и современными практическими словарями, слово «готівка» имеет прямое значение: «гроші у вигляді банкнот і монет». Соответственно, оплата «наличкой» на украинском будет звучать как «оплата готівкою».

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Например, вместо фразы «Ви можете розрахуватися налічкою або карткою», правильно будет сказать: «Ви можете розрахуватися готівкою або карткою».

Как будет на украинском «мелочь»

Слово «мелочь» в русском языке имеет несколько значений, но чаще всего используется для обозначения мелких монет. На украинском языке для передачи этого значения существуют разные варианты, в зависимости от контекста:

Мелкие деньги (монеты). Это наиболее точный и общеупотребительный перевод. Он подчеркивает маленький номинал монет. К примеру, «У мене немає дрібних грошей, щоб заплатити за проїзд».

Дрібняки. Это разговорный вариант, также указывающий на мелкие монеты. Например, «Пошукай дрібняки в кишені».

Монета (у однині). Если речь идет об одной конкретной мелкой монете. К примеру, «У мене залишилася лише одна дрібна монета».

Мізерія (переносное значение). В некоторых контекстах «мелочь» может употребляться в переносном смысле как нечто незначительное, неважное. По-украински это может быть передано словами «дрібниця», «мізерія», «нісенітниця». К примеру, «Не звертай уваги, це дрібниця».

Итак, выбор украинского соответствия для «мелочь» зависит от того, речь идет о физических мелких монетах, или о чем-то незначительном. В большинстве случаев, когда имеются в виду деньги, лучше всего использовать «дрібні гроші» или разговорное «дрібняки».

Правильно ли говорить «сдача» на украинском

Слово сдача означает деньги, которые возвращаются покупателю после оплаты товара или услуги, если сумма оплаты превышает стоимость покупки. На украинском языке для этого понятия существует четкий и устоявшийся ответчик — «решта».

Согласно нормам украинского языка, «решта» — это «гроші, що їх одержує покупець від продавця, сплативши більшу суму за товар». Поэтому, вместо фразы «Заберіть вашу сдачу», правильно будет сказать: «Заберіть вашу решту».

В разговорном языке иногда можно услышать кальку «сдача», однако литературной и общепринятой формой является «остальное». Использование слова «решта» является признаком грамотной и правильной речи.

Итак, чтобы правильно говорить по-украински, избегая русизмов, следует запомнить следующие соответствия:

Российское «наличкой» на украинском будет «готівкою» .

Российское «мелочь» в значении мелочных денег чаще всего переводится как «дрібні гроші» или разговорное «дрібняки» .

Российская «сдача» на украинском языке есть «решта».

Использование этих удельно украинских слов не только обогатит вашу речь, но и будет способствовать сохранению чистоты и подлинности украинского языка.