Как правильно сказать «рюкзак» на украинском: варианты от древности до сегодняшнего дня

Как сказать «рюкзак» на украинском

Слово «рюкзак», прочно вошедшее в наш язык, происходит из немецкого (Rucksack), где Rücken означает «спина», а Sack — «мешок». Однако украинский язык имеет множество собственных, удельных слов, которые могут полностью заменить это заимствование, обогащая речь.

Интересно, что рюкзаки начали активно использовать в качестве аксессуара для школьников только с 1950-х годов. Сегодня это универсальный предмет, используемый детьми, мужчинами и женщинами. За свою историю он стал не только практичным, но и стильным элементом. К примеру, самый дорогой рюкзак от Louis Vuitton стоит 79 000 долларов.

Литературные и общеупотребительные варианты слова «рюкзак»

В современном украинском языке и официальных текстах наиболее распространены и рекомендованы следующие слова:

Наплічник — самый распространенный и словарный вариант, образованный от «на плечах». Это слово используется как в официальном, так и разговорном языке.

Заплічник — более древний, но также распространенный вариант. Часто встречается в произведениях классической литературы, подчеркивая способ ношения «за плечами».

Ранець — официальный соответствие, особенно в школьном контексте. Используется для обозначения жестких или каркасных моделей, которые помогают хранить школьные принадлежности от повреждений.

Разговорные и диалектные названия

Кроме основных, в украинском языке существует большое разнообразие региональных и разговорных названий, придающих языку колорита:

«Плечівник» — современный, понятный аналог, образованный от слова «плечи».

«Наплечник» — похож на «рюкзак», популярный среди туристов.

«Заплічний мішок» та «наплечна торба» — описательные и простые народные варианты.

«Ранцівка» распространена на западе Украины, преимущественно для детских портфелей.

«Мандрівник» или «подорожник» — метафорические названия, указывающие на назначение сумки для путешествий.

«Люлька» — архаическое слово, встречающееся в старых текстах.

«Плец», «плецак» — полонизмы, которые используются в западных регионах Украины.

«Таністра» — военный рюкзак, используемый в лемковской говоре.

«Броцак» — диалектное слово, распространенное в Приднепровье и Гуцульщине.

Региональное богатство языка

У разных регионов Украины есть собственные уникальные слова для рюкзака, демонстрирующего языковое богатство. Например, в Закарпатье для обозначения рюкзака используют слово «гатіжак». А если речь идет о корзинке, которую носят на плечах, ее называют «гатікошар». На Буковине этот предмет называется «рупцак».

Особенно интересные названия встречаются на Гуцульщине. Там рюкзак могут назвать «табівка» или «тобілка». Это слово также описывает традиционную гуцульскую кожаную сумку с орнаментом, которую носят на ремне через плечо.

Другие интересные варианты

Украинцы также предлагают другие варианты на портале «Словотвір», которые могут быть синонимами рюкзака: «спиноторба», «реченосець», «спиносум», «звисторба», «запузатець», «наспинна торба» и «вдяганець».

Хотя слово «рюкзак» понятно, использование удельно украинских слов, как «наплічник» или «ранець», обогащает язык и сохраняет его уникальность.