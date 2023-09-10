Как правильно спускать воду в унитазе, чтобы избежать бактерий: объяснение ученых удивляет

Ванная комната – это рассадник болезнетворных бактерий. Для этого необходимо мыть руки в течение 20 секунд горячей мыльной водой и регулярно убирать в ванной. Но вы, возможно, не знаете, что в ванной есть одна регулярная причина распространения микробов.

Об этом пишет mirror.co.uk

Существует еще одна распространенная дискуссия – закрывать или не закрывать крышку унитаза? Журнал "Better Homes & Gardens" нашел исследование, свидетельствующее о том, что вы должны закрывать крышку перед тем, как смыть воду в унитазе, независимо от того, насколько чистым вы считаете свой унитаз. Хотя многие могут даже не задумываться над тем, что они делают во время смывания, лучше закрыть крышку заранее, чтобы избежать распространения микробов по всей ванной комнате.

Еще в 1950-х годах ученые обнаружили, что когда вы смываете воду в туалете, он производит так называемые "биоаэрозоли", представляющие собой совокупность биологических материалов, переносимых воздухом. Эти аэрозоли со временем оседают на окружающие поверхности, распространяя на них фекальные организмы – поэтому, если ваша зубная щетка находится вблизи унитаза, будьте особенно осторожны.

Напомним, что на самом деле означает аббревиатура WC.

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