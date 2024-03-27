Как правильно сушить короткие и длинные волосы: 15 советов

От правильности этого процесса зависит не только визуальная составляющая, но и, что самое важное, здоровье ваших волос.

До сих пор недовольны качеством своей укладки, при этом вроде бы все делаете правильно? Спокойно, леди! Обычная сушка феном имеет определенные правила, которые помогут вам добиться желаемого результата.

Как правильно сушить волосы, чтобы они оставались здоровыми, а укладка выглядела идеально – читайте в материале ТСН.ua.

Это может удивить вас, но сушка волос вниз головой – одна из самых распространенных ошибок. Такой способ повреждает его, а в финале – неряшливая пушистая укладка. Обладательницам как длинных, так и коротких волос подойдут эти простые советы относительно правильной сушки волос.

Рекомендации, которые помогут каждому

1. Не сушите волосы сразу после мытья, лучше подождите 10-15 минут.

2. Выберите место, где нет влажности.

3. Всегда применяйте термозащиту.

4. Не пренебрегайте "заостренной" насадкой для сушки волос, которая помогает правильно направлять воздух, чтобы они равномерно просыхали.

5. Избегайте сушки на высокой температуре, лучше отдать предпочтение теплому режиму.

6. Не держите фен долго в одном положении, так как воздух должен равномерно распространяться по всей голове.

7. Используйте расческу: для длинных волос может быть достаточно обычных, однако для коротких – вам точно понадобится браш.

8. Немного поднимайте волосы у корней, это придаст естественный объем.

9. Старайтесь не держать фен слишком близко к голове: это обезопасит вашу кожу от ожога, а технику – от перегрева.

10. Распределяйте волосы с помощью зажимов, не сушите сразу слишком большие пряди.

11. При сушке горячим воздухом причесывайте пряди сначала на одну сторону, а затем на другую, что позволит укладке быть максимально равномерной и "послушной".

12. "Вытягивать" волосы лучше под углом 40-45 градусов в направлении линии роста волос.

13. Хорошо просушивайте волосы – от корней до кончиков, ведь лишняя влага помешает достичь идеала в укладке.

14. Завершайте укладку холодным воздухом, чтобы закрепить ее и сделать однородной.

15. В заключение возьмите несколько капель масла и нанесите на кончики, чтобы волосы блестели и не электризовались.

Раньше мы писали о том, в какие цвета не стоит краситься женщинам за 40-50 лет.

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