Как правильно вешать туалетную бумагу: найденные чертежи изобретателя раскрыли секрет через 135 лет

Патент 1891 года объясняет, как правильно вешать туалетную бумагу

Реклама

В Сети снова начались жаркие дискуссии относительно единственно правильного способа размещения рулона туалетной бумаги в домашних туалетах. Исторические документы и исследования ученых доказывают, что отрывной край обязательно должен свисать сверху и находиться подальше от стены.

О неожиданном гигиеническом измерении этой бытовой привычки и сохранившихся чертежах изобретателя пишет чешское издание Chalupári Zahrádkáři.

Реклама

Историческое доказательство девятнадцатого века

Американский изобретатель Сет Уилер посвятил несколько лет разработке удобного санитарного средства, запатентовав специальный держатель и перфорацию отрывных листов. В декабре 1891 года он получил свой третий патент, рисунок которого сегодня пользователи массово распространяют в интернете как главное доказательство правильного расположения рулона.

Реклама

Хотя в самом тексте документа автор прямо не указывал направление разматывания, на его техническом чертеже свободный конец бумаги отчетливо свисает через верхнюю грань в направлении стены. Поскольку изобретатель изображал максимально функциональную систему для легкого отрыва листов, эксперты считают этот рисунок косвенным, но чрезвычайно убедительным аргументом в давнем споре.

Гигиеническая опасность неправильного положения

Современная микробиология полностью подтверждает рациональность такого размещения, ведь туалет остается одной из самых загрязненных зон в любом доме. Исследование общественных туалетов в Гонконге показало, что на держателях для бумаги и стенах вокруг них накапливается огромное количество опасных бактерий, в том числе кишечная палочка и золотистый стафилококк.

Когда конец рулона свисает от стены к пользователю, человек берет его мгновенно, избегая лишних прикосновений к изразцу или пластиковому диспенсеру. Однако попытка нащупать бумагу под низом заставляет руку контактировать с грязными поверхностями, что превращает каждое посещение туалета в потенциальную угрозу инфицирования.

Почему люди продолжают ошибаться

Согласно опросу американской компании YouGov, около шестидесяти процентов людей выбирают правильный вариант размещения рулона, тогда как четырнадцать процентов сознательно разворачивают его к стене. Еще четверть респондентов призналась, что вообще не обращает внимания на ориентацию отрывного края во время замены туалетной бумаги.

Реклама

Поклонники неправильного метода чаще всего объясняют свой выбор практическими соображениями, пытаясь защитить бумагу от разматывания домашними котами или маленькими детьми. Однако эксперты предостерегают, что такая сомнительная защита от домашних любимцев совсем не стоит того риска для здоровья, который несет постоянный контакт кожи с бактериями на стене.

Напомним, туалетная бумага может стать ненужной , потому что появилась новая альтернатива для ванных комнат, которая является трендом во всем мире. Ему на смену могут прийти умные туалеты с унитазом-биде, обеспечивающие комфорт и эффективность ежедневного использования.

Новости партнеров