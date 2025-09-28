Как предотвратить зависимость детей от соцсетей: есть одно простое правило

Родители с ребенком / © www.freepik.com/free-photo

Исследования подтверждают, что зависимость молодежи от социальных сетей является частой проблемой, которая может иметь серьезные последствия для развития мозга. Однако новое открытие ученых из Утрехтского университета указывает на единственное простое правило для родителей, значительно повышающее шансы предотвратить эту зависимость.

Об этом пишет Daily Mail.

Зависимость вредит самоконтролю

Проблема довольно распространена: опрос Кембриджского университета в 2024 году среди 19 000 молодых людей показал, что 57% девочек и 37% мальчиков отмечают у себя "увлечение прокруткой" лент.

Еще тревожнее то, что сканирование мозга выявило: интернет-зависимость у подростков может наносить ущерб зонам, ответственным за самоконтроль, гибкость мышления, память и способность к решению проблем.

Критический возраст: до 12 лет

Хотя родительский контроль считается ключевым фактором, специалисты Утрехтского университета выяснили, что его эффективность критически зависит от времени его введения.

Ученые проанализировали данные 315 подростков и их родителей, чтобы определить связь между правилами использования соцсетей и уровнем зависимости. Результаты, опубликованные в Journal of Medical Internet Research, четко показали: риск зависимости снижался, если родители начинали ограничивать доступ к тому, как ребенок достиг 12-летнего возраста.

Поздние ограничения могут быть бесполезными (или хуже)

Исследователи пришли к выводу, что правила работают на предотвращение, а не на сокращение уже сложившегося проблемного использования.

12-15 лет: те же родительские ограничения уже не оказали существенного влияния на уровень зависимости.

После 15 лет попытки усилить контроль за пользованием соцсетями, по иронии, увеличивали риск зависимости у подростков. Это, вероятно, связано с возрастанием потребности в независимости и желанием нарушать правила.

Таким образом, если проблема уже возникла, правила обладают ограниченным эффектом. Ключевое правило простое: ограничения должны быть установлены рано до того, как закрепятся вредные привычки, а именно до 12 лет.