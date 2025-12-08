Как работает ботокс: врач ввела препарат в половину лица мужа и показала разницу — видео

Реклама

Врач-дерматолог Кэти Белезней из Канады решила наглядно продемонстрировать, как работает ботокс, и привлекла к эксперименту своего мужа.

Бен охотно согласился стать «подопытным кроликом», ведь он помогает жене со съемками контента для соцсетей.

Чтобы показать, насколько отчетлив может быть эффект даже небольшой дозы ботулотоксина, Белезней ввела препарат только в правую часть лица Бена. После процедуры его черты стали асимметричными, однако именно этого и стремился врач: наглядно продемонстрировать разницу.

Белезней ведет популярные соцсети, где делится советами по уходу за кожей и объясняет нюансы косметических процедур. По ее мнению, нейромодуляторы типа ботокса являются «безопасным и естественным способом временно смягчить морщины и визуальные признаки старения».

На своем сайте врач отмечает, что точечные инъекции расслабляют отдельные мышцы, благодаря чему лицо становится заметно более гладким и свежим. Однако многим людям недостаточно теории — они хотят видеть изменения своими глазами.

В ролике, который Белезней опубликовала на YouTube, она показала, в какие зоны делала инъекции: лоб, «гусиные лапки», участок нижнего века, мышца ДAO, опускающая уголки губ, а также мышцы платизмы на шее.

Через две недели результат был более чем заметен. Во время улыбки морщины на обработанной стороне почти исчезли, глаза выглядели более открытыми, а лоб стал гладким. При поднятии бровей разница между правой и левой частями была очевидной: обработанная сторона имела меньше складок, а кожа была на вид ровнее. То же было заметно во время хмурия или гримас.

Пользователи соцсетей отреагировали на эксперимент с увлечением. Один из комментаторов написал, что почти ничего не знал о ботоксе, поэтому видео стало для него настоящим открытием. Белезней в шутку ответила, что счастлива быть полезной — и что ради такого дела даже муж не прочь немного пострадать.

