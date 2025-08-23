Как работает ваш мозг: быстрый тест расскажет об особенностях вашего мышления

Мозг / © Pixabay

Новая оптическая иллюзия вызвала оживленные споры среди пользователей Сети. То что вы увидели первым — ответит, как работает ваш мозг.

Об этом сообщило издание Mirror.

Оптическая иллюзия. Фото: The Minds Journal

На фото заснеженной горы одни люди разглядели динозавра, другие — двух обнимающихся людей, а некоторые даже заявили, что видят собаку. Автор изображения подписал его так: если вы сначала видите двух людей — это свидетельствует о «левополушарном мышлении», если динозавра — о «правополушарном».

В комментариях под публикацией пользователи массово делились своими впечатлениями. «Я вижу динозавра на хвосте. Я вижу двух обнимающихся людей внизу слева», — написал один. Другой добавил: «Я вижу только двух людей». В то же время многие пользователи увидели и третий образ — собаку. «Замечательная собака!» — откликнулся комментатор. «Я вижу щенка, который отдыхает», — написал еще один.

Стоит отметить, что утверждение о «право-» или «левополушарных» людях научно не подтверждено. Хотя в 1970-1980-х годах нейропсихолог Роджер В. Сперри описал особенности работы разных полушарий, современные исследования показали: обе части мозга работают в тандеме. Смитсоновский научно-образовательный центр объясняет, что популярные тесты такого типа отражают скорее личные предпочтения, чем реальную работу мозга, и имеют преимущественно развлекательное значение.

